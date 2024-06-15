Λογαριασμός
Αποχώρησε από το Survivor ο Χριστόφορος - Συμπληρώθηκε η τελική πεντάδα - Δείτε βίντεο

Στη χθεσινοβραδινή μονομαχία, η Δώρα ήταν εκείνη που έφτασε πρώτη τις 6 νίκες και κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση της στο παιχνίδι

Αποχώρησε από το Survivor ο Χριστόφορος

Με μια μονομαχία απαιτητική και για πολύ γερά νεύρα, συμπληρώθηκε η τελική πεντάδα του φετινού «Survivor» με τον παίκτη που αποχωρεί λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό να είναι ο Χριστόφορος.

Στη χθεσινοβραδινή μονομαχία, η Δώρα ήταν εκείνη που έφτασε πρώτη τις 6 νίκες και κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση της στο παιχνίδι, αφήνοντας τον Γιώργο και τον Χριστόφορο να «παλέψουν» για την παραμονή τους. 

Η Δώρα ήταν εξαιρετική στον στόχο, με τους συμπαίκτες της να την αποθεώνουν και να την χαρακτηρίζουν «μάγο».

Φεύγοντας από το «Survivor», ο Χριστόφορος δήλωσε πως θα ήθελε να δει στον τελικό την Κατερίνα και τον Γιώργο, ενώ εμφανώς συγκινημένος μίλησε για όσα θα κρατήσει από αυτή την εμπειρία.

