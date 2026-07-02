Ματ Λε Μπλανκ: Το αγαπημένο μας «Φιλαράκι» σε σπάνια έξοδο με την κόρη του

Ο Ματ Λε Μπλανκ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη του, Μαρίνα, στο Λος Άντζελες. Ο 58χρονος ηθοποιός, που αγαπήθηκε παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο του Τζόι στη σειρά «Friends», εθεάθη στη γειτονιά Woodland Hills μαζί με τη 22χρονη κόρη του.

Ο Λε Μπλανκ έχει αποκτήσει τη Μαρίνα με την πρώην σύζυγό του, Μελίσα ΜακΝάιτ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003, ωστόσο χώρισε τρία χρόνια αργότερα. Πατέρας και κόρη απαθανατίστηκαν να περπατούν σε πολυσύχναστο πάρκινγκ, πριν συνεχίσουν τη βόλτα τους.

Ο Ματ Λε Μπλανκ σπάνια εμφανίζεται δημόσια με τη Μαρίνα, ωστόσο στο παρελθόν έχει μιλήσει με μεγάλη τρυφερότητα για τη σχέση τους. Σε συνέντευξή του το 2016 στην «Daily Mirror», είχε περιγράψει τη στιγμή που έγινε πατέρας ως καθοριστική για τη ζωή του.

«Θυμάμαι όταν γεννήθηκε η κόρη μου, η Μαρίνα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε ποτέ να με σταματήσει από το να την αγαπώ -ακόμη κι αν τράκαρε τη Ferrari μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η γέννηση της κόρης του, όμως, συνοδεύτηκε και από μια δύσκολη περίοδο για τον ηθοποιό. Πριν συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής της, η Μαρίνα διαγνώστηκε με φλοιώδη δυσπλασία, μια νευρολογική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις και να επηρεάσει την κίνηση.

Friends star Matt LeBlanc steps out for rare public outing with daughter Marina, 22, in Los Angeles https://t.co/m6mGLe7QRw — Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026

Με τα χρόνια, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε, ωστόσο ο Λε Μπλανκ έχει παραδεχτεί ότι εκείνη η περίοδος ήταν πολύ σκοτεινή για τον ίδιο. «Για χρόνια δεν έβγαινα από το σπίτι. Ήμουν εξαντλημένος. Οι περισσότεροι ηθοποιοί τηλεφωνούν στους ατζέντηδές τους και ρωτούν τι γίνεται. Εγώ έπαιρνα τον δικό μου και του έλεγα: “Σε παρακαλώ, ξέχνα τον αριθμό μου για μερικά χρόνια”», είχε εξομολογηθεί.

Η εμφάνιση του Ματ Λε Μπλανκ έρχεται λίγο καιρό μετά τη δημόσια συγκίνησή του για τον θάνατο του Τζέιμς Μπάροους, του σπουδαίου τηλεοπτικού σκηνοθέτη που είχε σκηνοθετήσει πολλά επεισόδια των «Friends». Ο Μπάροους, ο οποίος πέθανε στις 19 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών, είχε βρεθεί πίσω από μερικές από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, ανάμεσά τους τα «Frasier», «Taxi» και «Will & Grace», ενώ υπήρξε και συνδημιουργός του «Cheers».

Ο Λε Μπλανκ τον αποχαιρέτησε μέσα από ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας πως οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν την επιρροή που είχε σε εκείνον και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Πηγή: skai.gr

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