Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία».

Πρόσθεσε ότι «παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση όσων επιδιώκουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών σχεδιασμών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Η Τουρκία, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς της και δεν θα επιτρέψει, όποιο κι αν είναι το κόστος, να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος».

Ο Ερντογάν επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας ότι η επίλυση του Κυπριακού προϋποθέτει την αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζοντας ότι κάθε διαφορετική προσέγγιση είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή του 1974, την οποία χαρακτήρισε «Ειρηνευτική Επιχείρηση», ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η 20ή Ιουλίου αποτέλεσε «ιστορικό σημείο καμπής» που διασφάλισε, όπως είπε, «την ύπαρξη, την ελευθερία και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού». Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγυήτρια δύναμη και συνέβαλε στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί.

Στρέφοντας το βλέμμα στις τρέχουσες εξελίξεις, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα υγιές αποτέλεσμα με προσεγγίσεις που αγνοούν τα ιστορικά γεγονότα».

«Το Κυπριακό δεν είναι απλώς ένα ζήτημα τεχνικού διαμοιρασμού της διοίκησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά ζήτημα αποδοχής της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα εγγενή δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία».

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε επίσης «ιδιαίτερα πολύτιμη» την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι είναι ο πρώτος επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών που επισκέπτεται το νησί έπειτα από 16 χρόνια. Όπως είπε, η Τουρκία έχει στηρίξει διαχρονικά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή διαβούλευση μαζί του.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «οι φόρμουλες που στόχευαν να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν».



Πηγή: skai.gr

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