Επιστρέφει στο προσκήνιο ως ένας από τους πρωταγωνιστές μιας ολοκαίνουργιας διαφήμισης για το Super Bowl. Ωστόσο, ο σταρ της σειράς «Φιλαράκια», Ματ Λε Μπλανκ, έμοιαζε πολύ διαφορετικός από τη λαμπερή εμφάνιση που παρουσίασε στη νέα διαφήμιση της Dunkin Donuts.

Ο αγαπημένος ηθοποιός επανασυνδέεται με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά, Τζένιφερ Άνιστον, και τον σταρ της σειράς «Seinfeld», Τζέισον Αλεξάντερ, σε ένα ξεκαρδιστικό σποτ με πρωταγωνιστή τον σούπερ φαν της Dunkin, Μπεν Άφλεκ.

Σε αντίθεση με τη λαμπερή εμφάνισή του στη διαφήμιση, ο ηθοποιός δείχνει πολύ διαφορετικός σε φωτογραφίες που δημοσιεύσει η «Daily Mail». Αντί για το κομψό μαύρο πουκάμισο και τα τέλεια χτενισμένα μαλλιά του, ο Ματ Λε Μπλανκ ήταν ντυμένος πιο casual με καπέλο, μπλουζάκι με V λαιμόκοψη και φόρμα, όταν σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο στο Λος Άντζελες.

Matt LeBlanc looks worlds away from glossy Super Bowl ad as reclusive Friends star is seen on rare public outing https://t.co/43ibjzqPAa — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 2, 2026

Οι φίλοι του εξακολουθούν να ανησυχούν για τον συμπρωταγωνιστή τους, ο οποίος έχει απομονωθεί τον τελευταίο καιρό. «Έχει γίνει πλέον ερημίτης. Οι φίλοι του μετά βίας μαθαίνουν νέα του», είχε πει άνθρωπος στο «In Touch Weekly».

Πηγή: skai.gr

