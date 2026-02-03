Λογαριασμός
Ματ Λε Μπλανκ: Τι έχει πάθει το αγαπημένο μας «Φιλαράκι»; - Από τη λάμψη του Super Bowl στη σιωπή…

Σε αντίθεση με τη λαμπερή εμφάνισή του στη διαφήμιση, ο ηθοποιός δείχνει πολύ διαφορετικός σε φωτογραφίες που δημοσιεύσει η «Daily Mail»

Matt LeBlanc

Επιστρέφει στο προσκήνιο ως ένας από τους πρωταγωνιστές μιας ολοκαίνουργιας διαφήμισης για το Super Bowl. Ωστόσο, ο σταρ της σειράς «Φιλαράκια», Ματ Λε Μπλανκ, έμοιαζε πολύ διαφορετικός από τη λαμπερή εμφάνιση που παρουσίασε στη νέα διαφήμιση της Dunkin Donuts.  

Ο αγαπημένος ηθοποιός επανασυνδέεται με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά, Τζένιφερ Άνιστον, και τον σταρ της σειράς «Seinfeld», Τζέισον Αλεξάντερ, σε ένα ξεκαρδιστικό σποτ με πρωταγωνιστή τον σούπερ φαν της Dunkin, Μπεν Άφλεκ

Σε αντίθεση με τη λαμπερή εμφάνισή του στη διαφήμιση, ο ηθοποιός δείχνει πολύ διαφορετικός σε φωτογραφίες που δημοσιεύσει η «Daily Mail». Αντί για το κομψό μαύρο πουκάμισο και τα τέλεια χτενισμένα μαλλιά του, ο Ματ Λε Μπλανκ ήταν ντυμένος πιο casual με καπέλο, μπλουζάκι με V λαιμόκοψη και φόρμα, όταν σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο στο Λος Άντζελες.

Οι φίλοι του εξακολουθούν να ανησυχούν για τον συμπρωταγωνιστή τους, ο οποίος έχει απομονωθεί τον τελευταίο καιρό. «Έχει γίνει πλέον ερημίτης. Οι φίλοι του μετά βίας μαθαίνουν νέα του», είχε πει άνθρωπος στο «In Touch Weekly».

