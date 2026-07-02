Η πρώην κυρία Μέρντοχ γίνεται 70: Η Τζέρι Χολ αποκαλύπτει τα μυστικά της νεότητας

Η Τζέρι Χολ κλείνει τα 70 σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, και σκοπεύει να το γιορτάσει όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς από εκείνη: με 200 φίλους και συγγενείς στον κήπο της στο Henley, άφθονο κέφι και έναν μίμο του Έλβις Πρίσλεϊ.

Η θρυλική καλλονή από το Τέξας επιμένει ότι δεν «νιώθει πραγματικά 70» -και, αν κρίνει κανείς από την εμφάνισή της, δύσκολα θα την αμφισβητήσει. Γιαγιά τριών εγγονιών πλέον, η Χολ εξακολουθεί να φωτογραφίζεται για τη «Vogue», να αγαπά τη μόδα με πάθος και να αντιμετωπίζει την ηλικία με τον δικό της, αφοπλιστικά ειλικρινή τρόπο.

Η κόρη της, Λίζι Τζάγκερ, έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πως η μητέρα της έλεγε πάντα στα παιδιά της ότι «η ομορφιά έρχεται από μέσα». Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται πως παραμένει στο κέντρο της στάσης ζωής της.

Η Τζέρι Χολ δεν πιστεύει στα στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας να ντύνονται συντηρητικά. «Πιστεύω ότι έχει πλάκα να ντύνεσαι με τρόπο που κολακεύει το σώμα σου. Είμαι πολύ τυχερή που δεν έχασα τη σιλουέτα μου, οπότε θεωρώ ότι μπορώ να φοράω ό,τι θέλω», έχει πει στη βρετανική «Vogue».

Όσο λατρεύει τη μόδα και τα ξεχωριστά κομμάτια, τόσο απλή είναι η σχέση της με την περιποίηση της επιδερμίδας. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι σπάνια χρησιμοποιεί αντηλιακό και ότι η καθημερινή της ρουτίνα περιορίζεται σε μια κρέμα προσώπου. Προτιμά φυσικά προϊόντα, συχνά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, και αποφεύγει οτιδήποτε φέρει την ένδειξη «anti-ageing», την οποία θεωρεί προσβλητική.

Η ολιστική της προσέγγιση δεν σταματά στην ομορφιά. Η Χολ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αποφεύγει τους γιατρούς και ότι εδώ και δεκαετίες ακολουθεί αρχές της Αγιουρβέδα, του παραδοσιακού ινδικού συστήματος ευεξίας που βασίζεται στην ισορροπία σώματος, νου και πνεύματος. Την ίδια στιγμή, έχει σταθεί απέναντι στην εμμονή του Χόλιγουντ με τις αισθητικές επεμβάσεις. Σε αντίθεση με άλλες διάσημες γυναίκες της ηλικίας της, η Χολ επιμένει ότι δεν θα έκανε Botox ή fillers.

«Τι κακό έχουν οι ρυτίδες; Έχω πολλές ρυτίδες, αλλά δεν με πειράζει. Είμαι 70, πρέπει να έχω ρυτίδες. Δεν θέλω να δείχνω περίεργη, ούτε να τρομάζω τα εγγόνια μου», έχει πει χαρακτηριστικά.

Βέβαια, η Τζέρι Χολ δεν προσποιείται ότι ζει σαν ασκήτρια. Απολαμβάνει καθημερινά ροζέ κρασί και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνήθειά της να καπνίζει περίπου 10 τσιγάρα την ημέρα. Λατρεύει επίσης να φιλοξενεί φίλες της τα καλοκαίρια, σε χαλαρές εβδομάδες γεμάτες κουβέντα, φαγητό και κρασί. Τα γεύματα συχνά ετοιμάζονται από ιδιωτικό Ιταλό σεφ, ενώ το κρασί δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι. «Μου αρέσει να πίνω κρασί στο μεσημεριανό και στο δείπνο. Αν έχω παρέα, πάντα θα υπάρχει κρασί», έχει δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

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