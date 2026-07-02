Τζένιφερ Άνιστον: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το καλοκαίρι της, στις οποίες πρωταγωνιστεί και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις. Η 57χρονη σταρ δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες, δίνοντας μια γεύση από τις χαλαρές στιγμές που περνά με αγαπημένα της πρόσωπα.

«Incoming summer dumper!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον 50χρονο Κέρτις. Στην πρώτη φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εκείνος χαμογελά δίπλα στην ανοιχτή πόρτα.

Το ζευγάρι φαίνεται πως απόλαυσε χρόνο στη φύση, μαζί με φίλους όπως οι Naomi Watts, Billy Crudup, Amanda Anka, and Jason Bateman. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Τζιμ Κέρτις εμφανίζεται να «συνομιλεί» με τον σκύλο της Άνιστον, Κλάιντ, μετά από προπόνηση στο σπίτι.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής, έχουν συνδεθεί ερωτικά από τον Ιούλιο του 2025. Τον Μάιο, ο Κέρτις είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με την Άνιστον, ανάμεσά τους και μία selfie όπου εκείνη τον φιλά, με αφορμή την πρώτη τους επέτειο.

Άνθρωπος από το περιβάλλον τους έχει περιγράψει τη σχέση τους ως μια «υπέροχη συνεργασία» που κάνει την Τζένιφερ πολύ ευτυχισμένη, προσθέτοντας πως ο Τζιμ είναι «ξεχωριστός» και πως όλοι αγαπούν την ενέργειά του. Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο στο Today show, ο ίδιος είχε μιλήσει για το πώς ξεκίνησε η γνωριμία τους: «Μας σύστησαν φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε».



Πηγή: skai.gr

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