Τέιλορ Σουίφτ-Τράβις Κέλσι: Ο γάμος των εκατομμυρίων που παραλύει τη Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι, καθώς το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της showbiz φέρεται να ετοιμάζεται για έναν γάμο-υπερπαραγωγή στο Madison Square Garden.

Οι προετοιμασίες γύρω από το θρυλικό στάδιο έχουν πάρει διαστάσεις κινηματογραφικής παραγωγής, με φορτηγά, συνεργεία, σκηνικά, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να τροφοδοτούν τη φρενίτιδα των θαυμαστών, αλλά και την ενόχληση αρκετών επιχειρηματιών της περιοχής.

Το διήμερο των εκδηλώσεων

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το εορταστικό διήμερο ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, με ένα πιο κλειστό δείπνο πρόβας στο Infosys Theater του Madison Square Garden, για περίπου 100 καλεσμένους.

Η μεγάλη γιορτή αναμένεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου, με περίπου 1.000 προσκεκλημένους και πρόγραμμα που φέρεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει αναφέρουν ότι οι πόρτες θα ανοίξουν περίπου στις 15.30. Η τελετή, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τοποθετείται γύρω στις 17.30, ενώ η δεξίωση φέρεται να έχει προγραμματιστεί για τις 18.30 και να συνεχιστεί έως τις 02.00 τα ξημερώματα.

Ωστόσο, νεότερο ρεπορτάζ του TMZ μετέφερε τον ισχυρισμό προσκεκλημένου ότι η τελετή και η μεγάλη δεξίωση δεν θα γίνουν τελικά στον ίδιο χώρο. Έτσι, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Madison Square Garden να φιλοξενήσει κυρίως το φαντασμαγορικό πάρτι και όχι απαραίτητα ολόκληρη τη γαμήλια τελετή.

Το Madison Square Garden μεταμορφώνεται

Το στάδιο μετατρέπεται, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θυμίζει παραμυθένιο κήπο, με μεγάλες εγκαταστάσεις, υφάσματα που καλύπτουν το εσωτερικό της αρένας, τεχνητά δέντρα και ένα μεγάλο κάστρο.

Οι προετοιμασίες έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον γύρω από το Madison Square Garden, καθώς συνεργεία και φορτηγά φέρονται να μεταφέρουν εξοπλισμό για μια παραγωγή που ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα ενός συνηθισμένου celebrity wedding.

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Το κόστος που προκαλεί ίλιγγο

Το οικονομικό σκέλος της διοργάνωσης είναι από μόνο του εντυπωσιακό. Σύμφωνα με το TMZ, η ενοικίαση του Madison Square Garden υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο δολάρια τη βραδιά.

Το ζευγάρι φέρεται να έχει «κλείσει» τον χώρο για τουλάχιστον τρεις ημέρες, ώστε να υπάρχει χρόνος για το στήσιμο, την εκδήλωση και την αποσυναρμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το κόστος του χώρου μπορεί να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνολικές εκτιμήσεις, πάντως, ανεβάζουν τον λογαριασμό πολύ ψηλότερα. Ειδικοί στον χώρο των πολυτελών γάμων εκτιμούν ότι μια τέτοια παραγωγή μπορεί να κοστίσει από 10 έως και 20 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την έκταση των σκηνικών, τον φωτισμό, τα λουλούδια, το catering, την ασφάλεια, τους καλλιτέχνες και τις μετακινήσεις των VIP καλεσμένων.

Ιδιαίτερα υψηλό αναμένεται να είναι και το κόστος της ασφάλειας. Το TMZ έκανε λόγο για περισσότερους από 135 αστυνομικούς, ενώ το ζευγάρι φέρεται να έχει προσλάβει και ιδιωτική ασφάλεια.

Το θέμα της μυστικότητας φαίνεται πως έχει οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Οι καλεσμένοι φέρονται να έχουν υπογράψει συμφωνητικά εμπιστευτικότητας, ενώ οι προσκλήσεις έχουν υδατογραφήματα με τα ονόματα των παραληπτών, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί όποιος επιχειρήσει να τις διαρρεύσει. Στο προσωπικό φέρεται να εφαρμόζεται αυστηρή πολιτική χωρίς κινητά, ενώ οι αφίξεις των VIP αναμένεται να γίνουν από ειδικά καλυμμένο σημείο, μακριά από φωτογράφους, κάμερες και θαυμαστές.

Κλειστοί δρόμοι και αντιδράσεις επιχειρηματιών

Σύμφωνα με το CBS, οι αρχές περιμένουν, περίπου, 500 οχήματα να μεταφέρουν τους καλεσμένους, ενώ γύρω από το στάδιο προβλέπονται κλειστοί δρόμοι, τέντες, φράγματα και ειδικές ζώνες για τον έλεγχο του πλήθους.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν ενθουσιάζει όλους τους Νεοϋορκέζους. Ιδιοκτήτες μπαρ και εστιατορίων γύρω από το Madison Square Garden δήλωσαν ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το κλείσιμο δρόμων μπορεί να τους κοστίσουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Η χρονική συγκυρία κάνει το θέμα ακόμη πιο ευαίσθητο, καθώς οι εκδηλώσεις συμπίπτουν με το τριήμερο της 4ης Ιουλίου και με αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάποιοι επιχειρηματίες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, ενώ άλλοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αυξημένη κίνηση, δημιουργώντας ακόμη και θεματικά ποτά εμπνευσμένα από τη Σουίφτ.

Το μενού και οι προσωπικές πινελιές της Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ φέρεται να έχει λόγο και στο μενού της βραδιάς, θέλοντας η δεξίωση να έχει όχι μόνο πολυτέλεια, αλλά και προσωπικό χαρακτήρα. Το μενού αναμένεται να κινείται ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη χαλαρή, προσωπική αισθητική της Σουίφτ, με επιλογές όπως αστακός και εκλεπτυσμένα πιάτα, αλλά και πιο comfort προτάσεις που δίνουν στη βραδιά έναν πιο οικείο χαρακτήρα.

Η μουσική, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από έναν τέτοιο γάμο. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι η Στίβι Νικς και ο Τιμ ΜακΓκρο, ενώ έχει αναφερθεί και το όνομα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ ως πιθανή μεγάλη έκπληξη της βραδιάς.

Η λίστα των καλεσμένων φέρεται να περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο στενούς φίλους της Σουίφτ, όπως τη Σελένα Γκόμεζ, την Τζίτζι Χαντίντ, τον Εντ Σίραν, τις αδελφές Haim και άλλους διάδημους. Από την πλευρά του Κέλσι, αναμένονται μέλη της οικογένειάς του, συμπαίκτες του και πρόσωπα από τον κόσμο του NFL.

Από το βραχιολάκι φιλίας στον γάμο της χρονιάς

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2023, όταν ο Τράβις Κέλσι προσπάθησε να δώσει στην Τέιλορ Σουίφτ ένα βραχιολάκι φιλίας με τον αριθμό του, σε συναυλία της περιοδείας «Eras Tour».

Η κίνηση έγινε viral, η Σουίφτ φέρεται να τη βρήκε γοητευτική και λίγους μήνες αργότερα οι δυο τους ήταν πλέον ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια στον πλανήτη. Ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις, φιλιά στα γήπεδα, αφιερώσεις επί σκηνής, η ανακοίνωση του αρραβώνα τους και τώρα ένας γάμος που, πριν καν πραγματοποιηθεί, έχει ήδη μετατραπεί σε πολιτιστικό γεγονός.

Η οικονομική διάσταση κάνει το ενδιαφέρον ακόμη μεγαλύτερο. Η Τέιλορ Σουίφτ θεωρείται πλέον μία από τις πλουσιότερες γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας, με περιουσία που, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τράβις Κέλσι, από την πλευρά του, έχει χτίσει τη δική του περιουσία μέσα από το NFL, τις χορηγίες, τις τηλεοπτικές συμφωνίες και το επιτυχημένο podcast «New Heights».

Πηγή: skai.gr

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