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Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Δίχως απρόοπτα και εκπλήξεις η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την ουγγρική ομάδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ

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Παναθηναϊκός 26-27

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Πάκσι (21:30), για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο τεχνικός των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα αγωνιστεί η ομάδα. Ο Δανός τεχνικός δεν επιφύλασσε κάποια έκπληξη στις επιλογές του, καθώς συμπεριέλαβε όλα τα βαριά «χαρτιά» στην αποστολή.

Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Conference League
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