Η διάσημη τραγουδίστρια, Μαράια Κάρεϊ, συνεχίζει την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Merry Christmas One And All! Tour», η οποία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου από το Χάιλαντς της Καλιφόρνια και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Αν και η σούπερ σταρ έχει μαγέψει το κοινό στις ΗΠΑ και τον Καναδά με τις διαχρονικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της και απολαμβάνει την αγάπη του ωστόσο δεν ξεχνά και αποτίει φόρο τιμής σε κορυφαίες καλλιτέχνιδες που προηγήθηκαν στη μουσική σκηνή.

Έτσι σε ανάρτησή της στο Ιnstagram κοινοποιεί ένα δικό της στιγμιότυπο μέσα από το γιγάντιο λεωφορείο της περιοδείας, φορώντας ένα μαύρο κορμάκι με παγιέτες και κρατώντας ένα αντίγραφο 900 σελίδων της βιογραφίας της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, «My Name is Barbra». Σε ένα δεύτερο στιγμιότυπο αποκαλύπτει τη χειρόγραφη αφιέρωση της θρυλικής Στρέιζαντ.

«Διαβάζω τα απίστευτα απομνημονεύματα της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο λεωφορείο της περιοδείας! Σας ευχαριστώ για το δώρο και την υπέροχη αφιέρωση» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κάρεϊ με την Στρέιζαντ να της εύχεται να το απολαύσει.

Σημειώνεται ότι στο στιγμιότυπο που ανάρτησε η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» διακρίνεται ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε φυσικό μέγεθος με διάφανες γιρλάντες και εντυπωσιακά στολίδια. Σύμφωνα με το Hello, το διώροφο τουριστικό λεωφορείο που χρησιμοποιεί για την περιοδεία της διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, ξεχωριστούς χώρους για ύπνο και κοστίζει πάνω από 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.