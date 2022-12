Mariah Carey: Πόσα κερδίζει κάθε χρόνο για το «All I Want for Christmas Is You» - Είναι πολλά τα λεφτά…

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει για την απίστευτη επιτυχία του single όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ήρθε ως έκπληξη

Η Μαράια Κάρεϊ, που θεωρείται ως η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», δεν παραλείπει ποτέ να βάζει τους θαυμαστές της στο εορταστικό πνεύμα με το hit single της του 1994, «All I Want for Christmas Is You».

Πρόκειται για μια παγκόσμια επιτυχία, καθώς το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή των charts και έσπασε πολλά ρεκόρ με την πάροδο των ετών, καθιστώντας το το πιο επιτυχημένο εορταστικό τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνιδα και ένα από τα πιο επιτυχημένα singles στην ιστορία της μουσικής.

Πόσα κερδίζει, λοιπόν, η Μαράια Κάρεϊ από το συγκεκριμένο τραγούδι κάθε χρόνο; Κρατηθείτε…

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του «Economist», το «All I Want for Christmas Is You» κερδίζει, περίπου, 2,5 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, αν και η «New York Post» ανέφερε ότι το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 3 εκατομμύρια δολάρια!

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει για την απίστευτη επιτυχία του single όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ήρθε ως έκπληξη. Συμμετέχοντας στο W για μια συνέντευξη τον Νοέμβριο, δήλωσε: «Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που έχω ακούσει. Ωστόσο, η ιδέα να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ ήταν της εταιρείας και όχι δική μου.

Ήταν αρκετά πρόωρο για την καριέρα μου να το κάνω, αλλά στη συνέχεια σκέφτηκα: "Λοιπόν, αγαπώ τα Χριστούγεννα". Είχα κάποια πολύ θλιβερά Χριστούγεννα ως παιδί, αλλά πάντα προσπαθώ να βρίσκω το φως σε αυτά που συμβαίνουν».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα γινόταν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία».



