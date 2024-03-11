Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Oscar 2024: Η θεαματική τούμπα της Liza Koshy στο κόκκινο χαλί – Δείτε video

Η ηθοποιός δεν μπόρεσε παρά να γελάσει με τον εαυτό της μετά την πτώση της στο κόκκινο χαλί των βραβείων Όσκαρ

Liza Koshy

Η Liza Koshy είναι επαγγελματίας και διατηρεί την ψυχραιμία της  ακόμη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αναποδιά στα βραβεία Όσκαρ. Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα πανέμορφο φόρεμα και τεράστια τακούνια, τα οποία ήταν η «καταστροφή» της. Κυριολεκτικά… 

Καθώς κινούνταν στο κόκκινο χαλί ποζάροντας για φωτογραφίες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Ωστόσο, η ίδια δεν πτοήθηκε και συνέχισε να γελάει. 

Όλοι γύρω της έσπευσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί και συνέχισε να ποζάρει στο χαλί για φωτογραφίες, αλλά όχι χωρίς τη βοήθεια των γύρω της, προκειμένου να σιγουρευτούν ότι δεν θα πέσει ξανά.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όσκαρ 2024 Oscar 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark