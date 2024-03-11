Η Liza Koshy είναι επαγγελματίας και διατηρεί την ψυχραιμία της ακόμη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αναποδιά στα βραβεία Όσκαρ. Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα πανέμορφο φόρεμα και τεράστια τακούνια, τα οποία ήταν η «καταστροφή» της. Κυριολεκτικά…

Liza Koshy Has a Major Red Carpet Fall at 2024 Oscars in Towering Heels, Recovers Like a Total Pro: Watch https://t.co/LIN5sPkXmP March 10, 2024

Καθώς κινούνταν στο κόκκινο χαλί ποζάροντας για φωτογραφίες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Ωστόσο, η ίδια δεν πτοήθηκε και συνέχισε να γελάει.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



(🎥: AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ — Katcy Stephan (@katcystephan) March 10, 2024

Όλοι γύρω της έσπευσαν να τη βοηθήσουν να σηκωθεί και συνέχισε να ποζάρει στο χαλί για φωτογραφίες, αλλά όχι χωρίς τη βοήθεια των γύρω της, προκειμένου να σιγουρευτούν ότι δεν θα πέσει ξανά.

Πηγή: skai.gr

