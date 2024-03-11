Το μεσημέρι του Σαββάτου κι ενώ απολάμβαναν τη βόλτα τους, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας εντόπισαν έναν μουσικό του δρόμου, που φαίνεται να τους τράβηξε την προσοχή.

Αμέσως, τα δύο μέλη του συγκροτήματος, κάθισαν δίπλα του, πήραν το μικρόφωνο και συνοδεία μουσικής, τραγούδησαν μερικές από τις επιτυχίες τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, γύρω τους βρέθηκε αμέσως πλήθος κόσμου για να τους δουν και να τους ακούσουν.

Βίντεο από τη «συναυλία-έκπληξη» στην Ερμού έκαναν αμέσως, την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο, αφού ο κόσμος που βρέθηκε εκεί φρόντισε να απαθανατίσει τη στιγμή.

Σε ένα από αυτά, ακούγονται να τραγουδούν το «Γιατί».

Πηγή: skai.gr

