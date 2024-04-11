Gwen Stefani: Κορμάρα στα 54 της – Η γέννηση του μικρότερου γιου μου ήταν ένα θαύμα

Η Gwen Stefani έδειχνε απίστευτη καθώς πόζαρε για μια φωτογράφιση για το περιοδικό «Nylon». Η 54χρονη τραγουδίστρια ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας εντυπωσιακά ρούχα για τις ανάγκες της συνέντευξής της.

Στη συνέντευξή της, η Gwen μίλησε για τη «θαυματουργή», όπως τη χαρακτήρισε, εγκυμοσύνη της. Η τραγουδίστρια είναι μητέρα του Kingston, 17 ετών, του Zuma, 15 ετών, και του Apollo, 10 ετών, με τον πρώην σύντροφό της, Gavin Rossdale, από τον οποίο χώρισε το 2015 μετά από 13 χρόνια γάμου.

Μιλώντας για τη μητρότητα, η τραγουδίστρια ανέφερε πως το να μείνει έγκυος στον μικρότερο γιο της ήταν ένα θαύμα κι αυτό τη βοήθησε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της.

«Πέρασα μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μου και μετά γεννήθηκε ο Apollo. Το να μείνω έγκυος σε αυτόν ήταν πραγματικά η αρχή μιας σειράς θαυμάτων», ανέφερε συγκινημένη η ίδια. «Ήταν σχεδόν σαν μια επανεκκίνηση της ζωής μου - το δεύτερο ‘’κεφάλαιο’’».

Σχετικά με το γεγονός ότι είναι εργαζόμενη μητέρα, η διάσημη καλλιτέχνιδα παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να βρει χρόνο για να ηχογραφήσει νέα μουσική εν μέσω των οικογενειακών της υποχρεώσεων.

Since her first NYLON cover in June/July 2000, @gwenstefani finally got her simple kind of life, but her ambition won’t quit: “You never get good enough. You are always going to be in competition with yourself.”



Read the full interview with NYLON’s latest cover star, online now… pic.twitter.com/K00ESgHTi9 — NYLON (@NylonMag) April 9, 2024

Αν και την ήθελαν στο στούντιο για να ηχογραφήσει με τον Akon, λίγο μετά τη γέννηση του γιου της Kingston, η τραγουδίστρια έμαθε τότε ήταν ξανά έγκυος. Σχετικά με τη δεύτερη εγκυμοσύνη της που επηρέασε την επανένωση των «No Doubt», πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι απογοητεύτηκαν. Κανείς δεν πρόκειται να θυμώσει που περιμένεις μωρό. Ωστόσο, χάθηκα κάπως… Χάθηκα επειδή δεν είχα πραγματικά ένα συγκρότημα, δεν είχα πραγματικά τους ανθρώπους στην εταιρεία που ήταν η οικογένειά μου, επειδή πέρασε τόσος πολύς καιρός».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Gwen μίλησε για τον γάμο της με τον καλύτερό της φίλο, Blake. Η ίδια διέψευσε τις φήμες ότι χώρισαν, αποκαλώντας όλα αυτά που έχουν γραφτεί ως «ψέματα».

Το νέο τους ντουέτο, «Purple Irises», γράφτηκε από την Gwen και αρχικά προοριζόταν να είναι ένα σόλο τραγούδι πριν συμφωνήσει να πάρει μαζί της τον Blake. Το τραγούδι μιλάει για το πώς η φαινομενικά τέλεια ζωή δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα.

Η σταρ παραδέχτηκε ότι σκεφτόταν τις ανασφάλειές της στη σχέση της την εποχή που έγραφε το «Purple Irises»: «Είχα περάσει εκείνες τις στιγμές που αναρωτιέσαι: "Θεέ μου, απλά γερνάω; Είμαι χαριτωμένη;". Στη δική μου σχέση, παρόλο που γνωρίζω την αλήθεια του τι συμβαίνει σήμερα, εξακολουθείς να δημιουργείς δράματα στο μυαλό σου σχετικά με τις ανασφάλειές σου και το τι μπορεί να συμβεί. Ήμουν σε αυτή τη φάση της σχέσης με τον Blake και γινόμουν παρανοϊκή». Ο σύζυγός της είπε ότι και οι δύο έτρεφαν τον ίδιο φόβο: «Είναι μια ανασφάλεια που έχουμε και οι δύο», εξήγησε.

