Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Κριός

Η μέρα θα σας ωθήσει να δηλώνετε ανοιχτά τα συναισθήματα, τις προθέσεις και τις επιθυμίες σας. Είναι ένα διάστημα που θα θέλετε να ξεφύγετε από τους πάντες και τα πάντα. Η εσωστρέφεια θα σας φέρει αντιμέτωπους με τα δικά σας λάθη του παρελθόντος. Με την διαίσθηση θα καταφέρετε να ξεπεράσετε προβλήματα του παρελθόντος ή να διορθώσετε τα δικά σας λάθη.

Ταύρος

Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως δε κάποια να ματαιωθούν απροσδόκητα. Επιρροή θα δεχτεί και ο αισθηματικός τομέας, μια και σε φθαρμένες ή προβληματικές σχέσεις θα φέρει οριστικούς χωρισμούς, ενώ σε υγιείς ένα μεγαλύτερο δέσιμο.

Δίδυμοι

Η μέρα μπορεί να φέρει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το φεγγάρι σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Καρκίνος

Η ζωή σας έχει πάρει για τα καλά την ανιούσα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για όλα εκείνα που σας κρατούσαν ξάγρυπνους. Ευχαριστήστε την καλή σας τύχη, καθώς και όσους βρέθηκαν στο πλάι σας στις δυσκολίες στιγμές. Τα νέα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά από τον επαγγελτικό σας τομέα, πολλά όμως θα πρέπει να γίνουν για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία.

Λέων

Το πλανητικό σκηνικό θα σας προσφέρει λύσεις, ώστε να απαλλαγείτε από παλιά προβλήματα οικονομικής φύσης. Είναι δε εξαιρετική χρονική στιγμή να αναζητήσετε καινούργιες πηγές εισοδημάτων.

Παρθένος

Θα έρθουν στην επιφάνεια ζητήματα σχετικά με ακίνητα, με την οικογένεια ή με τον τόπο κατοικίας σας. Κάποια σχέδια που κάνατε νωρίτερα μπορεί να αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Οι ερωτευμένοι του ζωδίου σας μπορεί τώρα να γνωρίσετε τα πεθερικά σας και να δώσετε μια πιο επίσημη νότα στην σχέση.

Ζυγός

Αντλείτε χαρά και καλή διάθεση αναλογιζόμενοι το παρελθόν, γνωρίζετε όμως ότι οι ευκαιρίες για μια νέα ζωή βρίσκονται μπροστά σας. Η μέρα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο έρωτας μπορεί να μπει σήμερα στην ζωή σας, από την δικά σας συμπεριφορά όμως θα εξαρτηθεί εάν θα μείνει ή εάν θα ανοίξει την πόρτα για να αποδράσει την ίδια κιόλας μέρα.

Σκορπιός

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Τοξότης

Το πλανητικό σκηνικό θα σας φέρει ένα νέο κύμα επιθυμίας να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο, κάτι που είχατε αναβάλλει στο παρελθόν. Διαμορφώστε την στρατηγική σας, οριστικοποιήστε την καινούργια κατεύθυνση και τους στόχους σας και βαδίσετε απερίσπαστοι προς το μέλλον.

Αιγόκερως

Η μέρα θα φέρει σειρά προβλημάτων στην επιφάνεια, που θα απαιτήσουν άμεση αντιμετώπιση. Θα είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, που θα σας φορτίσει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Και στο σπίτι ενδεχομένως να υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, με παλιά προβλήματα να σας ταλαιπωρούν για μια ακόμη φορά. Προσπαθήστε τώρα να κλείσετε οριστικά παλιά ζητήματα, ώστε να επέλθει ηρεμία στην οικογένεια σας.

Υδροχόος

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Ιχθείς

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

