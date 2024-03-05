Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Έλτον Τζον (Elton John) «Farewell Yellow Brick Road» μπορεί να τελείωσε πέρυσι μετά από πέντε χρόνα με 330 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά ο εμβληματικός Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας εξακολουθεί να εργάζεται, προετοιμάζοντας μάλιστα και το μεγάλο πάρτι των βραβείων Οσκαρ.

Μαζί με τον σύζυγό του, Ντέβιντ Φέρνις (David Furnish), θα είναι οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης του 32ου ετήσιου πάρτι των Όσκαρ για το Ίδρυμα για το AIDS Έλτον Τζον, που θα γίνει στο West Hollywood Park.

Despite Retiring From Touring, Elton John Isn't Slowing Down: Recording New Music, Opening Two Stage Musicals and Performing at His Annual Oscar Party https://t.co/NnSASPK320 — Variety (@Variety) March 4, 2024

«Αισθανόμαστε ότι μπορούμε να τερματίσουμε το AIDS μέχρι το 2030, αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε το πόδι μας από το γκάζι» είπε ο Φέρνις.

Μαζί με τους Έλτον Τζον και Ντέιβιντ Φέρνις οικοδεσπότες του πάρτι των Όσκαρ φέτος είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Ντέιβιντ Μπέρτκα και Τίφανι Χάντις.

Το R&B-soul-rock τρίο Gabriels θα εμφανιστεί στην εκδήλωση. Ο Έλτον Τζον είναι υποστηρικτής του γκρουπ από τότε που μυήθηκε στη μουσική τους πριν από μερικά χρόνια. Τον Ιούνιο, ο Έλτον Τζον κάλεσε τον τραγουδιστή των Gabriels, Τζέικομπ Λασκ, να ερμηνεύσει μαζί του το «Are You Ready for Love» στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.

Στο πάρτι, ο Ελτον Τζον θα τραγουδήσει με το συγκρότημα ένα ή δύο τραγούδια.

«Ο Έλτον θα παίξει μαζί τους», είπε ο Φέρνις. «Είναι δύσκολο να τον κρατήσεις μακριά από τη σκηνή».

Τα επόμενα projects του Sir Elton John

«Ο Ελτον Εργάζεται» δήλωσε στο Variety ο σύζυγός του και μάνατζερ, Ντέβιντ Φέρνις. «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ για νέα μουσική. Δεν μπορώ να πω πότε, αλλά σημειώνει πραγματική πρόοδο. Ήταν σημαντικό για εκείνον όταν ολοκληρώθηκε η περιοδεία να έχει λίγη ανάσα και ένα διάλειμμα. Αλλά πάντα έλεγε ότι αποσύρεται από τις περιοδείες, αλλά δεν αποσύρεται από τη δουλειά» εξήγησε.

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος γίνεται 77 ετών στις 25 Μαρτίου, κινείται σωματικά καλύτερα από ό,τι τα τελευταία χρόνια, αφού βρέθηκε αντιμέτωπος με προβλήματα λόγω αρθρίτιδας. Έκανε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο νωρίτερα φέτος και θα κάνει εγχείρηση και στο άλλο την άνοιξη.

Στα σχέδια του Έλτον Τζον συμπεριλαμβάνονται δύο θεατρικά μιούζικαλ φέτος, το «The Devil Wears Prada» στο Λονδίνο και το «Tammy Faye», που θα κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η υποψήφια για Tony Βανέσα Γουίλιαμς θα πρωταγωνιστήσει στο μιούζικαλ «Prada» ως Μιράντα Πρίστλι, τον ρόλο που υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος.





