Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Bono αφιέρωσε σε συναυλία το "Don't dream it's over" στη Γιούλια Ναβάλναγια – Δείτε το βίντεο

Επίσης ο Bono αφιέρωσε από την σκηνή το "All I Want is You" στην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, που παρακολουθούσε την συναυλία

βονο

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας των U2 στο Λας Βέγκας το Σάββατο, ο τραγουδιστής Bono εξέφρασε την υποστήριξή του στην χήρα του Ναβάλνι, αφιερώνοντάς της το "Don't dream it's over". 

Ο Bono ζήτησε από το κοινό να τον βοηθήσει με το τραγούδι προς τιμήν της Γιούλια Ναβάλναγια

Ο τραγουδιστής ενθάρρυνε το κοινό να τραγουδήσει μαζί του για να ηχογραφήσουν τη διασκευή του τραγουδιού και «να το στείλουν σε όποιον αγαπά την ελευθερία».

Ενώ ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του, ο Bono- γνωστός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων – έλεγε ρυθμικά το όνομά της: «Γιούλια, Γιούλια».

Επίσης ο Bono αφιέρωσε από την σκηνή το «All I Want is You» στην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, που παρακολουθούσε την συναυλία.

«Το αφιερώνω σε όλες τις σπουδαίες γυναίκες της ζωής μας και σε όλες οι σπουδαίες γυναίκες σε μέρη του κόσμου που περνούν πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε ο 63χρονος Bono. «Mια γυναίκα συγκεκριμένα που είναι μαζί μας απόψε, είναι δασκάλα. Είναι η πρώτη σου κυρία – οπότε αυτό είναι για την Τζιλ Μπάιντεν», είπε καταχειροκροτούμενος.

Πηγή: thehill.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλεξέι Ναβάλνι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark