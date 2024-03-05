Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας των U2 στο Λας Βέγκας το Σάββατο, ο τραγουδιστής Bono εξέφρασε την υποστήριξή του στην χήρα του Ναβάλνι, αφιερώνοντάς της το "Don't dream it's over".

Ο Bono ζήτησε από το κοινό να τον βοηθήσει με το τραγούδι προς τιμήν της Γιούλια Ναβάλναγια.

Ο τραγουδιστής ενθάρρυνε το κοινό να τραγουδήσει μαζί του για να ηχογραφήσουν τη διασκευή του τραγουδιού και «να το στείλουν σε όποιον αγαπά την ελευθερία».

Ενώ ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του, ο Bono- γνωστός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων – έλεγε ρυθμικά το όνομά της: «Γιούλια, Γιούλια».

Bono asked the audience at a concert to record a song for Yulia Navalnaya



During a performance in Las Vegas, the lead singer of U2 asked the audience to help him record a song in honor of Yulia Navalnaya, "who continues to fight with Vladimir Putin for a free Russia". pic.twitter.com/YxyyPcDXqH — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2024

Επίσης ο Bono αφιέρωσε από την σκηνή το «All I Want is You» στην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, που παρακολουθούσε την συναυλία.

SOME NEWS: Bono takes U2 on a break from Achtung Baby to perform “All I Want is You” and dedicates song to all women in world, on their crew, women experiencing hardship in world. Then he dedicates it to special guest in Sphere audience…”your First Lady, Jill Biden.” pic.twitter.com/CF4nGlYmYV — Chris Gardner (@chrissgardner) March 3, 2024

«Το αφιερώνω σε όλες τις σπουδαίες γυναίκες της ζωής μας και σε όλες οι σπουδαίες γυναίκες σε μέρη του κόσμου που περνούν πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε ο 63χρονος Bono. «Mια γυναίκα συγκεκριμένα που είναι μαζί μας απόψε, είναι δασκάλα. Είναι η πρώτη σου κυρία – οπότε αυτό είναι για την Τζιλ Μπάιντεν», είπε καταχειροκροτούμενος.

