Kylie Jenner - Timothée Chalamet μαζί στο «Renaissance» tour της Beyoncé: Το βίντεο που επιβεβαιώνει τη σχέση τους

Το ζευγάρι, για το οποίο βγήκαν αρχικά φήμες τον Απρίλιο, εμφανίστηκε μαζί στην συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας της Beyoncé την Δευτέρα.

Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet βρίσκονταν σε πολύ χαλάρό κλίμα, συζητώντας και γελώντας μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media.

Mark your calendars: On Beyoncé’s 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… 🔥 pic.twitter.com/NUUkqIY8vi