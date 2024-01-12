Τέλος στις φήμες που θέλουν την Κατερίνα Δαλάκα να έχει μια πιο στενή σχέση με τον Τούρκο παραγωγό του Survivor, Ατζούν Ιλίτζαλι, βάζει η οικογένεια της παίκτριας.

Ο πατέρας της Κατερίνας Δαλάκας έστειλε στα ΜΜΕ επιστολή με την οποία ζητά να σταματήσουν την αναπαραγωγή «παντελώς αβάσιμων και αναληθών ισχυρισμών, αναφορικά με το πρόσωπό της», ειδικά όταν η ίδια «αδυνατεί, εκ των πραγμάτων, να τοποθετηθεί και να αντικρούσει τα όσα διαλαμβάνονται δημοσίως».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Τις τελευταίες ημέρες περιήλθαν σε γνώση μας δηλώσεις, δημοσιεύματα και εν γένει τοποθετήσεις διαφόρων δημοσιογράφων και μη από πλείστα ειδησεογραφικά μέσα, σχετικά με την κόρη μας, Κατερίνα Δαλάκα.

Θα επιθυμούσαμε να απευθύνουμε θερμή παράκληση προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους – και μη – όπως απόσχουν από την αναπαραγωγή παντελώς αβάσιμων και αναληθών ισχυρισμών, αναφορικά με το πρόσωπό της, καθώς και να παύσουν να ασχολούνται διαρκώς, κατά παράβαση κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας, με κάθε επιμέρους πτυχή της προσωπικότητας της, αφενός διαλαμβάνοντάς έως και ζητήματα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της, αφετέρου μη σεβόμενοι το γεγονός ότι η ίδια αδυνατεί, εκ των πραγμάτων, να τοποθετηθεί και να αντικρούσει τα όσα διαλαμβάνονται δημοσίως, ή ακόμη και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα της κατά παντός υπευθύνου, με αποτέλεσμα να θίγεται βάναυσα η προσωπικότητα της».

