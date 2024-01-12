Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Parasite» Μπονγκ Τζουν-χο και άλλοι εκπρόσωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη Νότια Κορέα ζήτησαν να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του ηθοποιού Λι Σον – Kιουν, έναν από τους πρωταγωνιστές του βραβευμένου με Όσκαρ φιλμ.

Τον περασμένο μήνα, ο 48χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Η αστυνομία της Ίντσον είχε ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Λι για πιθανή ψυχαγωγική χρήση ναρκωτικών και ο ηθοποιός βρισκόταν στο επίκεντρο μιας δίνης σχολίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο μήνες πριν από τον θάνατό του.

Υποστηριζόμενος από ομάδα καλλιτεχνών, πολιτιστικών οργανώσεων και ενώσεων εργαζομένων, ο Μπονγκ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τις αστυνομικές μεθόδους και κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να προβληματιστούν σχετικά με την κάλυψη που μπορεί να συνέβαλε στην απόφαση του Λι να αυτοκτονήσει. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός KBS βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Αλληλεγγύης Καλλιτεχνών και Εργαζομένων στον Πολιτισμό σε ανακοίνωσή του ζήτησε τη διερεύνηση του θανάτου του Λι, σύμφωνα με την εφημερίδα The Korea Herald. Προέτρεψε επίσης τις αρχές να «αναθεωρήσουν τη νομοθεσία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καλλιτεχνών» για να αποτρέψουν παρόμοιους θανάτους στο μέλλον.

Ο Σύνδεσμος διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Μπονγκ-Τζουν -χο ο οποίος συνεργάστηκε με τον ηθοποιό στην ταινία «Parasite».

«Απαιτώ από τις αρχές να διεξάγουν έρευνα. Απαιτούμε από την αστυνομία να διερευνήσει εάν υπήρξε κενό ασφάλειας στην έρευνα από τη στιγμή που αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά οι λεπτομέρειες της» είπε ο Μπονγκ, σύμφωνα με το Variety. «Θέλουμε να μάθουμε εάν δεν υπήρξε μεμονωμένη επαφή με τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της έρευνας και θέλουμε τα αποτελέσματα να δημοσιοποιηθούν, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία» τόνισε.

Η αστυνομία αρνήθηκε οποιαδήποτε αμέλεια, όμως οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη Τύπου επέκριναν έντονα τις αστυνομικές διαδικασίες.

«Οι τρεις εμφανίσεις του στην αστυνομία, από το απλό διαγνωστικό τεστ για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, έως το αρνητικό τεστ, μεταδόθηκαν ζωντανά από τα μέσα ενημέρωσης. Ηχογραφήσεις των ενοχοποιητικών του δηλώσεων κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό και έκανε την τραγική επιλογή να βάλει τέλος στη ζωή του μετά από μια τρίτη κλήτευση της αστυνομίας για κατάθεση 19 ωρών» είπε ο Μπονγκ.

Ο Λι ήταν πολύ γνωστός ηθοποιός και πρόσφατα συμμετείχε στις ταινίες «Project Silence» και «Sleep». Το τελευταίο άρχισε να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο και ήταν στην κορυφή των κορεατικών box office charts για τρεις εβδομάδες.

Ο Λι ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζίον Χιε-τζιν και είχε δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

