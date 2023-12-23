«Από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2026 διανύουμε μία επεισοδιακή, σκληρή, χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα ουράνια σώματα σχηματίζουν διαδοχικές εισόδους. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε μία μεταβατική περίοδο, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, συνεχώς μεταβαλόμμενα γεγονότα», ανέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο αστρολόγος Κώστας Λεφάκης

Όπως είπε ο κ. Λεφάκης, «το 2023, το 2024 και το 2025 είναι τρία σκληρά χρόνια που πρέπει να αναπτύξουμε αντοχή, υπομονή στις δυσκολίες και επιμονή στις επιδιώξεις. Αυτή η χρονιά είναι σκληρή, είναι η χρονιά του χρήματος και της οικονομίας. Είναι η χρονιά που θα βοηθήσει ανθρώπους να τονώσουν τη δύναμη, την ισχύ τους, και άλλους θα τους κατατροπώσει. Είναι η χρονιά που στατιστικά θα αυξηθεί η εγκληματικότητα, η θνησιμότητα και η οικονομική ένδεια».

«Έχουμε τη συνέχιση των δύο εστιών πολέμου στην Ουκρανία, Μέση Ανατολή και ενδεχομένως να δημιουργηθεί και μία τρίτη εστία. Η Αφρική είναι η ήπειρος που θα μας απασχολήσει.

Θα έχουμε επανάληψη των ακραίων φαινομένων που αυτή τη φορά θα ταλαιπωρηθεί ο νομός Βοιωτίας και ο νομός Αττικής», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

