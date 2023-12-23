Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Εκεί που νομίζατε ότι η δουλειά σας έχει βρει τον ρυθμό της και είστε σε καλό δρόμο, η μέρα έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε, γιατί βρίσκεστε μόλις στην αρχή και θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να τα καταφέρετε! Προσοχή στο πορτοφόλι σας σήμερα! Έχετε την προδιάθεση να ξεφύγετε στις δαπάνες σήμερα και καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα για να μην θέστε σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό σας.

Ταύρος

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Δίδυμοι

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Καρκίνος

Σαν να σας έχει κάνει σοφότερους το Σύμπαν για μια μέρα, τα λεγόμενα σας ξαφνιάζουν τους γύρω σας αλλά και τον εαυτό σας. Βλέμματα επιδοκιμασίας αλλά και θαυμασμού θα σας συνοδεύουν όλη την μέρα, γι αυτό χαλαρώστε και απολαύστε το… Εάν βρίσκεστε σε σχέση, είναι η ιδανική μέρα να αξιολογήσετε αυτό που έχετε και να εμβαθύνετε. Εάν είστε μόνοι, η μέρα μπορεί να σας φέρει νέες φιλίες.

Λέων

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.

Παρθένος

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων

Ζυγός

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Σκορπιός

Κάποιες απροσδιόριστες ανησυχίες θα έχετε, που θα χαλάσουν την καλή σας διάθεση. Εμπιστευτείτε τους φόβους σας σε δικούς σας ανθρώπους και θα χαλαρώσετε αισθητά. Βρείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί ανησυχία και τροφοδοτεί τις φοβίες σας και αποβάλλετε το από την ζωή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να χαρείτε τα όσα καλά έχετε κατακτήσει και να δημιουργήσετε χώρο για τα καινούργια.

Τοξότης

Μπορείτε να πανηγυρίσετε με τις επιτυχίες που καταγράψατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυτείτε! Απαλλαγμένοι από τις φοβίες σας μπορείτε να απολαύσετε την ζωή! Επωφεληθείτε της μέρας και περάστε όμορφα με πρόσωπα που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε.

Η μέρα προσφέρεται για χαλαρές φιλικές παρέες.

Αιγόκερως

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Υδροχόος

Δημιουργική η σημερινή μέρα! Μια απόφαση σας μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή σας και να της δώσει μια σημαντική ώθηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτο σας και δεν θα χάσετε. Ξεκόψτε με φίλους και κοινωνικό περίγυρο που δεν έχουν τίποτα να σας δώσουν, παρά μόνο να πάρουν από σας. Ηρεμήστε και εκτιμήστε σωστά την κατάσταση στα αισθηματική σας, αποφεύγοντας εντάσεις και σκηνές ζηλοτυπίας.

Ιχθείς

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

