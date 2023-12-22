Ο μεγάλος έρωτας δεν μοιάζει με αυτό που φαντάζεσαι...

Σου βάζω ένα challenge και σκέψου το: Πόσοι από τους ανθρώπους με τους οποίους είχες σχέση ήταν αυτό που θα περιέγραφες ως «ο τύπος μου»;

Ακριβώς! Οι περισσότεροι ξεκινάμε με τα στερεότυπα που μας πλασάρουν. Ο ψηλός, μελαχρινός, γεροδεμένος τύπος και η αδύνατη, ξανθιά καλλονή. Τα εφηβικά δωμάτια γεμίζουν με αφίσες χολιγουντιανών ηθοποιών και διάσημων τραγουδιστών, όλοι τους λαμπεροί, αψεγάδιαστοι, τέλειοι. Βλέπουμε να ξεπετάγεται η μία ταινία μετά την άλλη, που μιλά για την αγάπη με τρόπο ουτοπικό και λανθασμένο: Το κορίτσι που περιμένει τον πρίγκιπα, τον βρίσκει, παντρεύονται και ζουν απαλλαγμένοι από προβλήματα. Ή ένας μεγάλος, θυελλώδης -τοξικός πολλές φορές- έρωτας, που έρχεται με τρόπο αθέμιτο, ξεπερνά εμπόδια και θυσίες και, τελικά, επικρατεί.

Μεγαλώνουμε με τόσα ανακριβή και αναληθή στερεότυπα, που καταλήγουμε να αναζητάμε πράγματα που δεν υπάρχουν. Ανθρώπους και καταστάσεις που δεν υφίστανται στην πραγματική ζωή. Ξοδεύουμε χρόνο σε ανύπαρκτες μυθιστορηματικές ιστορίες και καταλήγουμε μόνοι και απογοητευμένοι.

Μέχρι που κάποιος μας πλησιάζει. Όμορφος; Έ, όχι και σαν τον Μπραντ Πιτ. Πετυχημένος; Δύσκολο σε μια χώρα που ακόμη παλεύει να νικήσει τους δαίμονές της. Αφοσιωμένος; Αποκλείεται, γιατί μας έχουν πει ότι κανείς δεν είναι. Κοιτάς γύρω σου. Κάπως έτσι είναι και ο διπλανός σου στο γραφείο. Και ο γείτονας του απέναντι διαμερίσματος. Κι εκείνος που ψωνίζει παραδίπλα στο σουπερμάρκετ.

Αναρωτιέσαι: Μα καλά, όλοι έτσι είναι; Πού είναι ο τέλειος;

Και μετά αποφασίζεις να κάνεις τη χάρη στους φίλους σου που σε έπρηξαν και να πεις ναι σε αυτό το ραντεβού με τον «κύριο μέτριο». Η συζήτηση κυλά ευχάριστα, ανακαλύπτεις, προς έκπληξή σου, ότι το άτομο που έχεις απέναντί σου έχει πολύ ενδιαφέρον, τόσο που δεν θα μάθαινες ποτέ αν δεν είχες δώσει μια ευκαιρία. Φεύγεις από το ραντεβού κι αισθάνεσαι την ανάγκη να στείλεις εκείνο το αστείο βίντεο που είδες. Μετά μια καλημέρα. Μετά μια πρόταση για νέα συνάντηση. Και πριν να το καταλάβεις, τα συναισθήματαμεγαλώνουν και οδηγούν εκεί όπου δεν θα φανταζόσουν ποτέ: Σ’ έναν έρωτα.

Και τελικά, ο έρωτας ήρθε από εκεί που δε το περίμενες. Και η ευκαιρία που έδωσες άξιζε τον κόπο. Κι ο «κύριος μέτριος» δεν είναι καθόλου μέτριος. Είναι ένας άνθρωπος, όπως εγώ, εσύ, όπως και οι χολιγουντιανοί σταρ, μόλις σβήσουν τα φώτα. Ψέματα. Είναι ακόμη καλύτερος. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με ξεχωριστά χαρίσματα. Κι εσύ τα ανακάλυψες όταν έπαψες επιτέλους να ψάχνεις στο λάθος μέρος και γύρισες να κοιτάξεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

