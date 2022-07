Η Κιμ Καρντάσιαν, η Κρις Τζένερ και άλλες διάσημες πρότειναν να ακυρωθεί φέτος ο εορτασμός της 4ης Ιουλίου, της Ημέρας Ανεξαρτησίας, λόγω της πρόσφατης απόφασης για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ.

«Η 4η Ιουλίου ακυρώθηκε λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας. Ειλικρινά, Γυναίκες», έγραφε μια ανάρτηση, η οποία κοινοποιήθηκε και στις δύο ιστορίες τους στο Instagram.

Αρκετές άλλες διασημότητες μοιράστηκαν το ίδιο ροζ - μαύρο γραφικό κείμενο, συμπεριλαμβανομένης της πρωταγωνίστριας του «Succession», J. Smith-Cameron.

Η Κέιτι Πέρι αναφέρθηκε στην επιτυχία της «Firework» για να κάνει μια τολμηρή δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Twitter. «Οι γυναίκες στις ΗΠΑ έχουν λιγότερα δικαιώματα από ένα πραγματικό πυροτέχνημα», έγραψε.

“Baby you’re a firework” is a 10 but women in the US have fewer rights than an actual sparkler smh