Μπέκαμ: Ο θρίαμβος στο Euro ενέπνευσε μια γενιά κοριτσιών

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τόνισε ότι ο θρίαμβος της Αγγλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών πέρυσι-στο Γουέμπλεϊ, μπροστά σε 87.192 θεατές-, ενέπνευσε μια νέα γενιά κοριτσιών στη χώρα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και η δική του κόρη να είναι μία από αυτές.

«Η εξέλιξη που είχε ο γυναικείος ποδοσφαιρικός αγώνας στην Αγγλία ήταν απίστευτη», δήλωσε σήμερα (15/11) ο Μπέκαμ στο Reuters.

«Είδαμε τι έχει κάνει αυτό. Έχω δει τι έχει κάνει για την κόρη μου. Η κόρη μου γύριζε κατά τη διάρκεια του Euro και έλεγε, "μπαμπά, θα με πας σε ένα από αυτά τα παιχνίδια γιατί προσβλέπω σε αυτές τις παίκτριες και θέλω να κερδίσουμε το Euro". Κερδίσαμε το Euro στο δικό μας γήπεδο, στη χώρα μας και μετά είναι ενέπνευσε την επόμενη γενιά των απρόβλεπτων ποδοσφαιριστών και αυτό είναι σημαντικό», πρόσθεσε.

Ο Μπέκαμ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ινδία αυτή την εβδομάδα ως πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο το παιχνίδι των γυναικών δεν θα μπορούσε να είναι τόσο σημαντικό όσο το παιχνίδι των ανδρών:

«Έχω δει αυτή την ανάπτυξη και αυτό μπορεί να συμβεί σε όλο τον κόσμο. Απλώς χρειάζεται οι άνθρωποι να το υποστηρίξουν, να πιστέψουν σε αυτό, να πιστέψουν στα δικαιώματα των παιδιών και στην ισότητα των φύλων και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούν», τόνισε ο 48χρονος.

«Έχω παρακολουθήσει τη γυναικεία ομάδα της Αγγλίας να παίζει πριν από 10 χρόνια μπροστά σε πιθανώς 2.000 οπαδούς και τώρα σε ένα sold out γήπεδο στο Γουέμπλεϊ. Και κάθε παιχνίδι που παίζεται στο γυναικείο πρωτάθλημα τώρα, κάθε στάδιο είναι sold out.»

Η ψυχική υγεία ήταν ένα εξέχον θέμα του πρόσφατου ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών του Μπέκαμ στο Netflix με τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να περιγράφει λεπτομερώς την κακοποίηση που υπέστη μετά την περιβόητη κόκκινη κάρτα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, που τον έκανε ίσως τον πιο μισητό άνθρωπο στην Αγγλία:

«Μου αρέσει που βρισκόμαστε τώρα γιατί οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία», είπε.

«Όταν μεγάλωνα στο Μάντσεστερ και έπαιζα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν μιλούσαν γι' αυτό και υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που πέρασαν πολλά πράγματα σε πολύ νεαρή ηλικία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

