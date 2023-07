«Νιώθω ευγνώμων»: Οι πρώτες δηλώσεις του Κέβιν Σπέισι αφότου κρίθηκε αθώος για τις σεξουαλικές επιθέσεις - Βίντεο

Τις πρώτες δηλώσεις του έκανε ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι μετά την αθώωσή του για όλες τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις που αντιμετώπιζε από τέσσερις άνδρες, στη δίκη του στο Λονδίνο.

Οι ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα, μετά από διαβουλεύσεις 12 ωρών και 26 λεπτών, την αθώωσή του, με τον Σπέισι να ξεσπά σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης. Σε δηλώσεις που έκανε ο 64χρονος, τόνισε πως νιώθει «εξαιρετικά ευγνώμων».

«Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να επεξεργαστώ μετά από αυτό που μόλις συνέβη σήμερα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στο σώμα των ενόρκων που αφιέρωσε χρόνο για να εξετάσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία και όλα τα γεγονότα, προτού λάβει την απόφασή της» σημείωσε έξω από το δικαστήριο ο ηθοποιός.

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό μέσα σε αυτό το δικαστικό μέγαρο, την ασφάλεια, τη νομική μου ομάδα και τον (μάνατζέρ του) Έβαν Λόβενσταϊν που είναι εδώ κάθε μέρα» πρόσθεσε ο Σπέισι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει στο δικαστήριο αθώος για όλες τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «ανοησίες». «Δεν είχα κάποιο μαγικό ραβδί για να πείσω τους ανθρώπους να κάνουν σεξ μαζί μου. Σέβομαι όταν μου λένε ότι δεν ενδιαφέρονται και έτσι πορεύτηκα σε όλη μου τη ζωή» είχε αναφέρει.

