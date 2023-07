Kevin Spacey: To άγγιγμα ήταν απαλό και ρομαντικό - Αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, αλλά του αρέσει να φλερτάρει

Ως «αστεία και γοητευτική με φλερτ», περιέγραψε ο Kevin Spacey τη σχέση που είχε με έναν από τους άνδρες που τον καταγγέλλει για σεξουαλική επίθεση. Η παραπάνω περιγραφή έγινε,ενώπιον του δικαστηρίου Southwark Crown στο Λονδίνο, καθώς την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023, ξεκίνησε η απολογία του ηθοποιού για τα σεξουαλικά αδικήματα που φέρεται να έχει διαπράξει.

Όπως αναφέρει το BBC, ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος τεσσάρων ατόμων και είναι αντιμέτωπος με 12 αδικήματα κατέθεσε ότι το άγγιγμα προς ένα από τα άτομα που τον κατηγορεί ήταν στο μυαλό του ρομαντικό. Ο 63χρονος ηθοποιός αρνείται τις 12 κατηγορίες για σεξουαλική και άσεμνη επίθεση μεταξύ 2001 και 2013 και δηλώνει αθώος.

Actor Kevin Spacey tells trial touching his accuser was "in my mind romantic" https://t.co/i5OZCJYEjl