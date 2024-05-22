Το περιοδικό «Tatler» παρουσίασε ένα νέο πορτρέτο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, της Κέιτ Μίντλετον, στο εξώφυλλό του για να τιμήσει τη δύναμη και την αξιοπρέπειά της. Στο εξώφυλλο του βρετανικού περιοδικού κυριαρχεί ο συγκεκριμένος πίνακας, τον οποίο φιλοτέχνησε η Hannah Uzor. Πηγή έμπνευσής της αποτέλεσε ένα δείπνο της μητέρας τριών παιδιών.

Η Κέιτ -η οποία έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα εν μέσω της διάγνωσης του καρκίνου της- δεν κάθισε να ποζάρει για το έργο τέχνης. Αντ' αυτού, η Uzor χρησιμοποίησε διαφορετικές φωτογραφίες της πριγκίπισσας, με το αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, σύμφωνα με πολλούς χρήστες.

Παρακολουθώντας το πρώτο επίσημο δείπνο του βασιλιά Καρόλου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Νοέμβριο του 2022, η 42χρονη πριγκίπισσα έκλεψε την παράσταση με ένα λευκό φόρεμα, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, από την αγαπημένη της Jenny Packham, καθώς φιλοξενούσε τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής.

Διαθέτοντας μια εντυπωσιακή κάπα, το εκθαμβωτικό φόρεμα συνδυάστηκε με μια τιάρα και σκουλαρίκια με διαμάντια και μαργαριτάρια της αείμνηστης πεθεράς της, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τα οποία αποτυπώνονται λεπτομερώς στον πίνακα της Uzor.

Σχετικά με την προετοιμασία του πορτρέτου, η Uzor δήλωσε: «Όταν δεν μπορείς να συναντήσεις τον εικονιζόμενο αυτοπροσώπως, πρέπει να κοιτάξεις ό,τι μπορείς να βρεις και να συνδυάσεις τις ανθρώπινες στιγμές του που αποκαλύπτονται σε διάφορες φωτογραφίες: έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να στέκεται ή να κρατάει το κεφάλι ή τα χέρια του;". Έχει μια επαναλαμβανόμενη χειρονομία;

Η Κέιτ έχει πραγματικά ανταποκριθεί στον ρόλο της, έχει γεννηθεί γι' αυτό. Φέρει τον εαυτό της με τόση αξιοπρέπεια, κομψότητα και χάρη», δήλωσε η ίδια. Και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι μαζί της τη χαρά της μητρότητας».

British-Zambian artist Hannah Uzor was royally unfazed by the prospect of her latest commission - a painting of the Princess of Wales for the cover of Tatler’s July 2024 issue https://t.co/ztylcAiniw pic.twitter.com/ahixFL0MVm — Tatler (@Tatlermagazine) May 22, 2024

Δείτε άλλα πορτρέτα της βασιλικής οικογένειας που έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.