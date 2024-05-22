Η Anya Taylor-Joy έγινε μια μοιραία γυναίκα για τις ανάγκες του περιοδικού «GQ». Τουλάχιστον, έτσι νιώθει η ίδια. Η 28χρονη ηθοποιός προωθεί τη νέα της ταινία «Furiosa: A Mad Max Saga» και φάνηκε να εμπνέεται από τον χαρακτήρα που υποδύεται για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

Η Anya αποκάλυψε στη συνέντευξή της ότι τα γυρίσματα για την ταινία τη βοήθησαν να απελευθερώσει τη γυναικεία της οργή, που κρατούσε κρυμμένη όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας για το πώς ο ρόλος της την άλλαξε ως άτομο, εξομολογήθηκε ότι τη βοήθησε να μάθει πώς να «θυμώνει» για τον εαυτό της.

«Υπάρχει μια μικρή φήμη για εμένα ότι αγωνίζομαι για τη γυναικεία οργή, πράγμα που είναι περίεργο, επειδή δεν προωθώ τη βία, αλλά το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να θεωρούνται οι γυναίκες άνθρωποι. Έχουμε αντιδράσεις που δεν είναι πάντοτε ντελικάτες…

Παρ' όλη την υπεράσπιση της γυναικείας οργής, δεν υπήρξα ποτέ θυμωμένος άνθρωπος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η μόνη φορά που θύμωνα ήταν για λογαριασμό άλλων ανθρώπων. Αναρωτιόμουν πολλές φορές αν έκανα κάτι λάθος. Πίστευα ότι αν κάποιους με φερόταν άσχημα, ήταν επειδή εγώ είχα το πρόβλημα. Και είμαι τόσο ευγνώμων για τη ‘’Furiosa’’, γιατί υπήρξε μια πραγματική στιγμή που άρχισα να θυμώνω για τον εαυτό μου», είπε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός.

Μάλιστα, αυτή η αλλαγή παραδέχτηκε ότι έγινε αντιληπτή και από τον σύζυγό της, τον μουσικό McRae. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία ως μια νεότερη εκδοχή της Furiosa, του ομότιτλου χαρακτήρα, ο οποίος είχε προηγουμένως απεικονιστεί στο «Mad Max: Fury Road» από τη Σαρλίζ Θέρον. Μαζί της συμπρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Μπούρκ, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β', Νέιθαν Τζόουνς, Ντάνιελ Γουέμπερ και Λάσι Χιουλμ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Furiosa αρπάζεται από τον Green Place of Many Mothers και πέφτει στα χέρια μιας μεγάλης ορδής μηχανόβιων με επικεφαλής τον Warlord Dementus.

Ταξιδεύοντας στην Έρημη Χώρα, συναντούν την Ακρόπολη την οποία κυβερνά ο Immortan Joe. Ενώ οι δύο τύραννοι πολεμούν για την κυριαρχία, η Furiosa πρέπει να επιβιώσει από πολλές δοκιμασίες, καθώς συγκεντρώνει τα μέσα για να βρει το δρόμο για το σπίτι της».

Πηγή: skai.gr

