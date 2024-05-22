Η βραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ αποφάσισε -δεν εξηγείται διαφορετικά- να «τρολάρει» τους θαυμαστές της, αναφέροντας ότι ανήκει στη μεσαία τάξη, μολονότι έχει περιουσία που αγγίζει τα 95 εκατ. δολάρια.

Η 55χρονη Αυστραλέζα ηθοποιός μίλησε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Καννών, όπου συζήτησε τη σημασία του να δίνεται χώρος στους σκηνοθέτες προσφύγων να λένε τις ιστορίες τους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, η ταλαντούχα ηθοποιός αναγνώρισε ότι βρίσκεται σε προνομιακή θέση, αλλά άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους όταν εκστόμισε ότι η ίδια ανήκει στη μεσαία τάξη, παρά το γεγονός ότι είναι μια πλούσια ηθοποιός.

This is insane.



For every middle class, 95m USD Cate Blanchett, there are 1000's of other white Cates that work minimum wage, work 60 plus hours a week, and raise their kids.



It's such a fkn privilege. https://t.co/pRQasQjSu4 — 𝕿𝖍𝖊𝕭𝖑𝖆𝕭𝖑𝖆𝖂𝖆𝖗𝖗𝖎𝖔𝖗™ (@Midlifecrisisw1) May 22, 2024

«Είμαι λευκή, είμαι προνομιούχα, ανήκω στη μεσαία τάξη και νομίζω ότι κάποιος μπορεί να με κατηγορήσει ότι έχω λίγο το σύμπλεγμα του ‘’λευκού σωτήρα’’», δήλωσε η ηθοποιός. Ωστόσο, πολλοί Αυστραλοί και Αμερικανοί έμειναν έκπληκτοι από το γεγονός ότι κάποιος με καθαρή περιουσία 95 εκατ. δολαρίων και ένα πολυεθνικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων θα θεωρούσε τον εαυτό του «μεσαία τάξη».

Όπως ήταν λογικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε χαμός, με κάποιους χρήστες να γράφουν χαρακτηριστικά: «Η Κέιτ Μπλάνσετ που θεωρεί τον εαυτό της μεσαία τάξη, με κάνει να θέλω να βάλω τα κλάματα από τα γέλια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.