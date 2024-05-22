Η Kelly Rowland φάνηκε να επιπλήττει μια γυναίκα σεκιούριτι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Αρχικά, το πρώην μέλος των Destiny's Child φωτογραφήθηκε να χαμογελά και να χαιρετά, ενώ κατέβαινε το κόκκινο χαλί πριν από την πρεμιέρα του «Marcello Mio».

Η 43χρονη Rowland εντυπωσίασε με το κόκκινο φόρεμά της, αλλά όλα τα διεθνή μέσα σχολιάζουν τη συμπεριφορά της στο κόκκινο χαλί.

O vídeo completo da Kelly Rowland tretando em Cannes. Pelo visto os seguranças tavam apressando ela, mas assim, de uma forma bem incisiva né, até grosseira.



E a mulher encostou nela, e se tem uma coisa q frita americano é vc encostar neles sem motivo! pic.twitter.com/IR0AvxoDYE — Samir Duarte (@eusousamir) May 22, 2024

Καθώς η καλλιτέχνις ανέβαινε τις σκάλες, όπως φαίνεται και στο βίντεο, μια γυναίκα από την ασφάλεια, που εργαζόταν στην εκδήλωση, κρατά το χέρι της πίσω από τη σταρ, οδηγώντας τη μακριά από το πλήθος και μέσα στον χώρο. Η γυναίκα, η οποία ήταν ντυμένη με μαύρο παντελόνι, φάνηκε επίσης να λέει κάτι στη Rowland.

Omg French Karen had Kelly Rowland all the way fucked up at Cannes pic.twitter.com/dubBT3IiF9 — chris evans (@notcapnamerica) May 21, 2024

Αυτό που συνέβη, προφανώς, δεν άρεσε στην καλλιτέχνιδα, η οποία γύρισε αμέσως και διαπληκτίστηκε με τη συγκεκριμένη υπάλληλο. Η νικήτρια των Grammy φαινόταν εκνευρισμένη, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες που τη δείχνουν να επιπλήττει τη γυναίκα μπροστά σε όλους!

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την αγενή συμπεριφορά της Rowland, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί τρεις μήνες αφότου η τραγουδίστρια έφυγε από το πλατό της εκπομπής «Today», επειδή το καμαρίνι της δεν ήταν κατάλληλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.