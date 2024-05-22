Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φεστιβάλ Καννών: Η Kelly Rowland είναι μια ντίβα - Τσακώθηκε με γυναίκα σεκιούριτι - Δείτε το video

Η νικήτρια των Grammy φαίνεται εκνευρισμένη, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες που τη δείχνουν να επιπλήττει τη γυναίκα μπροστά σε όλους!

H Kelly Rowland

Η Kelly Rowland φάνηκε να επιπλήττει μια γυναίκα σεκιούριτι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Αρχικά, το πρώην μέλος των Destiny's Child φωτογραφήθηκε να χαμογελά και να χαιρετά, ενώ κατέβαινε το κόκκινο χαλί πριν από την πρεμιέρα του «Marcello Mio».  

Η 43χρονη Rowland εντυπωσίασε με το κόκκινο φόρεμά της, αλλά όλα τα διεθνή μέσα σχολιάζουν τη συμπεριφορά της στο κόκκινο χαλί. 

Καθώς η καλλιτέχνις ανέβαινε τις σκάλες, όπως φαίνεται και στο βίντεο, μια γυναίκα από την ασφάλεια, που εργαζόταν στην εκδήλωση, κρατά το χέρι της πίσω από τη σταρ, οδηγώντας τη μακριά από το πλήθος και μέσα στον χώρο. Η γυναίκα, η οποία ήταν ντυμένη με μαύρο παντελόνι, φάνηκε επίσης να λέει κάτι στη Rowland.  

Αυτό που συνέβη, προφανώς, δεν άρεσε στην καλλιτέχνιδα, η οποία γύρισε αμέσως και διαπληκτίστηκε με τη συγκεκριμένη υπάλληλο. Η νικήτρια των Grammy φαινόταν εκνευρισμένη, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες που τη δείχνουν να επιπλήττει τη γυναίκα μπροστά σε όλους! 

H Kelly Rowland

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την αγενή συμπεριφορά της Rowland, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί τρεις μήνες αφότου η τραγουδίστρια έφυγε από το πλατό της εκπομπής «Today», επειδή το καμαρίνι της δεν ήταν κατάλληλο. 

H Kelly Rowland

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φεστιβάλ Καννών Kelly Rowland
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark