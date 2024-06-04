Η Katy Perry «ανεβάζει» τη θερμοκρασία στα ύψη. Η 39χρονη τραγουδίστρια εξέπληξε τους θαυμαστές της ποζάροντας με μπικίνι και κάνοντας… ακροβατικά στο μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου. Μάλιστα, η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε video και τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που ενθουσίασε τους ακολούθους της.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Katy Perry ήθελε όλοι να τη «θαυμάσουμε». Κάποιοι, ίσως, και όχι… Η Αμερικανίδα σταρ δεν αναρτά τέτοιου περιεχομένου στιγμιότυπα στα social media. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις που έχει κάνει στο προφίλ της στο Instagram, είναι με εμφανίσεις της από σόου και φωτογραφίσεις που συμμετέχει με σέξι ρούχα, αλλά όχι προκλητικά. Είπαμε, φταίνε οι ζέστες...

