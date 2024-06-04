Η Emily Ratajkowski εντυπωσίασε με το μικροσκοπικό μπικίνι της σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η μελαχρινή σεξοβόμβα διαφημίζει τη συλλογή της, από τη δικό της brand, «Inamorata Woman». Αν και το μπικίνι είναι, σχεδόν, ανύπαρκτο, κοστίζει 150 δολάρια.

Το μοντέλο της «Vogue» έχει γενέθλια στις 7 Ιουνίου και θα γίνει 33 ετών. «Πόσο σέξι…», έγραψε κάτω από την ανάρτησή της ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος άλλος ανέφερε: «Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ».

Πηγή: skai.gr

