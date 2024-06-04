Λογαριασμός
Emily Ratajkowski: Ποζάρει με string μαγιό για να γιορτάσει τα γενέθλιά της – Κόλαση… (φωτό)

Το μοντέλο της «Vogue» έχει γενέθλια στις 7 Ιουνίου και θα γίνει 33 ετών

Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkowski εντυπωσίασε με το μικροσκοπικό μπικίνι της σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Η μελαχρινή σεξοβόμβα διαφημίζει τη συλλογή της, από τη δικό της brand, «Inamorata Woman». Αν και το μπικίνι είναι, σχεδόν, ανύπαρκτο, κοστίζει 150 δολάρια. 

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Το μοντέλο της «Vogue» έχει γενέθλια στις 7 Ιουνίου και θα γίνει 33 ετών. «Πόσο σέξι…», έγραψε κάτω από την ανάρτησή της ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος άλλος ανέφερε: «Είσαι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ». 

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Πηγή: skai.gr

TAGS: Emily Ratajkowski
