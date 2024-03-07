Η Katy Perry δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που τη δείχνουν να φορά ένα σέξι σύνολο στην εκδήλωση Billboard Women In Music.

Η 39χρονη καλλιτέχνιδα άφησε ελάχιστα στη φαντασία, ενώ αυτό που έκανε σίγουρα τη διαφορά ήταν το στρινγκ εσώρουχό της. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Katy Perry ήθελε όλοι να τη «θαυμάσουμε». Κάποιοι, ίσως, και όχι…

Η Katy δεν αρκέστηκε στο να επιδείξει το εσώρουχό της, αλλά έδωσε επίσης μια γεύση από το τατουάζ -σε σχήμα πεταλούδας- που κοσμεί την πλάτη της.

Η εμφάνισή της έρχεται μετά την επίσκεψή της στην Αυστραλία για να δει την Taylor Swift. Η τραγουδίστρια απέδειξε ότι η διαμάχη της με την Taylor είναι πλέον παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

