Kim Kardashian: Την «κράζουν» οι θαυμαστές της - Ποζάρει στο «Variety» ως ηθοποιός

Το «Variety» δημοσίευσε το εξώφυλλο του τεύχους «Actors on Actors» με τις Kim Kardashian και Chloë Sevigny να ποζάρουν και οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν καταιγιστικές.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξοργίστηκαν με την εμφάνιση της Kim Kardashian στο εξώφυλλο του περιοδικού και μάλιστα δίπλα σε καταξιωμένους ηθοποιούς όπως οι Jodie Foster, Robert Downey Jr., Naomi Watts, Quinta Brunson, Tom Hiddleston, Brie Larson και Andrew Scott.

«Το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε ακόμα και την Kardashian για να πουλήσετε, δείχνει πόσο απελπισμένοι είστε για ‘’κλικ’’ και πόση περιφρόνηση και ασέβεια έχετε για την τέχνη», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τι προσβολή για τους πολλούς και σκληρά εργαζόμενους ηθοποιούς που κάνουν την πραγματική δουλειά! Το να πούμε ότι αυτό είναι ντροπιαστικό είναι υποτιμητικό», ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

Πηγή: skai.gr

