H πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζέσικα Τσάστεϊν βγάζει προς πώληση το εντυπωσιακό διαμέρισμά της στο Μανχάταν, ζητώντας 7,4 εκατομμύρια δολάρια.

Βρίσκεται στην οδό 205 West 57th Street, στο ιστορικό κτίριο Osborne του 1885 δια χειρός Τζέιμς Έντουαρντ Γουέρ.

Ένα απαράμιλλης ομορφιάς φουαγιέ οδηγεί στο 4Β διαμέρισμα έχοντας διατηρήσει πολλές από τις αρχικές του λεπτομέρειες όπως μάρμαρο, ψηφιδωτά, επιχρυσωμένες επιφάνειες και γυάλινα παράθυρα Tiffany -που φέρεται να είναι ένα από τα πρώτα έργα του Λούις Κόμφορτ Τίφανι.

Η πρωταγωνίστρια του «Zero Dark Thirty» το αγόρασε για 5,1 εκατομμύρια δολάρια το 2015 από τα χέρια του Αμερικανού συνθέτη Άνταμ Γκέτελ, ενώ τη δεκαετία του ΄50, ο θρυλικός Λέοναρντ Μπερνστάιν έμενε εκεί με την οικογένειά του και έγραψε το «West Side Story».

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το πολυτελές διαμέρισμα με τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε τζάκια το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε, διακρίνεται για την μίνιμαλ σικ αισθητική που κυριαρχεί σε όλους τους χώρους, μαζί με περίτεχνες λεπτομέρειες του παρελθόντος σε συνδυασμό με τα έντονα χρώματα από τις ταπετσαρίες Ralph Lauren. Ξύλο, φυσικά υλικά και απαλά χρώματα συνθέτουν ένα ονειρεμένο σκηνικό για έναν τρόπο ζωής πραγματικής πολυτέλειας μέσα σε ένα πολυσύχναστο αστικό τοπίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

