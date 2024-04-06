Την μοναδική ευκαιρία να δουν εκ των έσω το παραμυθένιο, βασιλικό κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία – το αγαπημένο θερινό παλάτι της βασίλισσας Ελισάβετ όπου και πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022- θα έχουν για πρώτη φορά οι κοινοί θνητοί.

Ο βασιλιάς Κάρολος να ανοίξει τα δωμάτια του κάστρου στο κοινό, έναντι «τσουχτερού» εισιτηρίου.

Οι ξεναγήσεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 4 Αυγούστου, πριν φτάσουν ο Κάρολος και η Καμίλα για τις ετήσιες καλοκαιρινές τους διακοπές.

Θα είναι σε μικρά γκρουπ των 10 ατόμων - σε μόλις 40 εισιτήρια την ημέρα- και θα κοστίζουν 100 ή 150 λίρες (116 ευρώ ή 175 ευρώ – στην ακριβότερη τιμή περιλαμβάνεται και απογευματινό τσάι στα σαλόνια του κάστρου).

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα δωμάτια που χρησιμοποιούν ο βασιλιάς και η βασίλισσα, σε δύο τραπεζαρίες, το σαλόνι, το λόμπι, την αίθουσα χορού όπου τοποθετήθηκε το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ μετά τον θάνατό της και τον Κόκκινο Διάδρομο, όπου ο Κάρολος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Ανοίγει και το Μπάκιγχαμ

Από αυτό το καλοκαίρι, όσοι επισκέπτες του Λονδίνου το επιθυμούν, θα μπορούν να περάσουν για πρώτη φορά και την πόρτα του Μπάκινγχαμ και να επισκεφθούν την ανατολική πτέρυγα του παλατιού.

Μεταξύ των δωματίων που θα είναι προσβάσιμα στο κοινό θα είναι και το δωμάτιο στο οποίο συγκεντρώνεται η βασιλική οικογένεια πριν βγει στο γνωστό μπαλκόνι όπου χαιρετούν το κοινό μετά από σημαντικές εκδηλώσεις όπως στέψεις, επετείους και την καθιερωμένη ετήσια παρέλαση.

Το εισιτήριο θα κοστίζει 87 ευρώ (75 λίρες) πλέον του αρχικού ποσού για την είσοδο, που σημαίνει ότι το κόστος θα φτάνει τα 124 ευρώ (107 λίρες).

Πηγή: skai.gr

