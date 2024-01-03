Την κατακραυγή των χρηστών των social media, ακόμα και αυτών που τον ακολουθούν, προκάλεσε ο Kanye West με τις τελευταίες αναρτήσεις του.

Ο διάσημος ράπερ, γνωστός και ως «Ye» αυτή τη φορά φαίνεται ότι το παράκανε καθώς φωτογράφησε την γυναίκα του σχεδόν γυμνή και πόσταρε στο Ιnstagram τις φωτογραφίες της, σα να διαφημίζει εμπόρευμα όπως σχολίασαν αρκετοί χρήστες.

Μάλιστα, σε μία φωτογραφία της Bianca Censori – όπου η νεαρή γυναίκα φοράει ένα μικροσκοπικό εσώρουχο ο West έγραψε στη λεζάντα: «Χωρίς παντελόνι φέτος», σαν να υπόσχεται ότι η ήδη ημίγυμνη σύζυγός του, στις δημόσιες εμφανίσεις της θα φοράει ακόμα λιγότερα ρούχα.

Ο Kanye ανέβασε άλλες δύο φτηνές, προκλητικές φωτογραφίες της Bianca – το ύφος της οποίας σε όλες τις λήψεις φαίνεται θλιμμένο. Στη μία φορά ένα σχεδόν ανύπαρκτο μπικίνι με κορδόνια, μαύρο κορσέ και μια μακριά, δερμάτινη καμπαρντίνα και στην άλλη βγαίνει από το μπάνιο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου φορώντας έναν μαύρο κορσέ και έχει καλυμμένο το στήθος της με κορδόνια.

«Πόσο ακόμα θα ξεφτιλίζεις αυτή τη γυναίκα;», «μοιάζει με πόρνη», «ντροπή», «την έχει κάνει να μοιάζει όλο και πιο πολύ με την Κιμ Καρντάσιαν», είναι κάποια από τα ενδεικτικά σχόλια των χρηστών στις αναρτήσεις του ράπερ.

Πηγή: skai.gr

