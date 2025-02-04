Πριν από μερικά χρόνια δημοσίευσε πλάνα με τον εαυτό του να ουρεί πάνω σε ένα βραβείο Grammy, αφού ο ράπερ και σχεδιαστής βρισκόταν σε πόλεμο με τις δισκογραφικές εταιρείες.

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο 47χρονος Kanye West εμφανίστηκε με τη σύζυγό του, Bianca Censori, στο κόκκινο χαλί των Grammy και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η 30χρονη Bianca Censori μας έδειξε -για πολλοστή φορά- ότι δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να τα «πετάει» όλα έξω και να αφήνει ελάχιστα στη φαντασία. Κάτω από το διαφανές μίνι φόρεμα-καλσόν της δεν είχε φορέσει ούτε ίχνος εσωρούχου, βγάζοντας τα πάντα στη... φόρα.

Και παρά το γεγονός ότι η ίδια κέντρισε την προσοχή όλων με τη συγκεκριμένη εμφάνιση -και η αστυνομία τους πέταξε έξω με τις κλοτσιές- ο ράπερ δεν ικανοποιήθηκε, αφού, σύμφωνα με τη «Daily Mail», ήθελε να προκαλέσει χάος στην εκδήλωση.

Η Bianca απέπνεε αυτοπεποίθηση καθώς κατευθυνόταν προς το χαλί, ντυμένη με ένα γούνινο παλτό, πριν αποκαλύψει τη… γυμνή της αλήθεια. Ωστόσο, πολλά διεθνή μέσα κάνουν λόγο για «κόλπο γκρόσο» του ζευγαριού κι ότι όλα έγιναν για διαφημιστικούς λόγους.

«Όλοι τους κοίταζαν σαν να ήταν τρελοί και οι φήμες λένε ότι ο ράπερ προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μεγάλο διαφημιστικό κόλπο, επειδή ανησυχεί ότι δεν είναι πια στο επίκεντρο της προσοχής», γράφει η «Daily Mail».

«Οι διοργανωτές ενημερώθηκαν για το ντύσιμό της λίγα λεπτά αφότου περπάτησε στο κόκκινο χαλί και έστειλαν κάποιον να πει στην ομάδα του Kanye West ότι έπρεπε να φύγουν γιατί θα μπορούσαν να έχουν τεράστια προβλήματα αν αυτή η εμφάνιση μεταδιδόταν σε απευθείας σύνδεση».

Επίσης, άνθρωποι από τη βιομηχανία θεάματος υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή, ίσως, ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια του ζευγαριού να «κλέψουν τη δόξα του Kendrick Lamar». «Το σχέδιο ήταν να μπουν στην τελετή και να προκαλέσουν σκηνή εκεί», σύμφωνα με το μέσο. «Τους είπαν ότι υπήρχε ένας κώδικας ενδυμασίας που απαιτούσε να μην υπάρχει τίποτα άσεμνο και τίποτα γυμνό, οπότε τους συμβούλευσαν να μην μπουν».

Ο Kanye West, ο οποίος έχει κερδίσει συνολικά 24 βραβεία Grammy τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχασε από τον Lamar για το καλύτερο ραπ τραγούδι. Οι θαυμαστές του ζευγαριού χαρακτήρισαν την εμφάνιση της Censori «ενοχλητική».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Bianca Censori προκαλεί αντιδράσεις με την εμφάνισή της, αφού η ιταλική εταιρεία ενοικίασης σκαφών Venetian της απαγόρευσε ισόβια την είσοδο μετά το σκάνδαλο άσεμνης έκθεσης στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να ερωτοτροπεί μέσα σε μια γόνδολα στη Βενετία, με τον West να εκθέτει τα γυμνά του οπίσθια μπροστά στα βλέμματα των τουριστών. Οι εικόνες του ζευγαριού έγιναν «viral», με τη Venezia Turismo Motoscafi, την εταιρεία που νοίκιασε το σκάφος στον West και τη Censori, να αναφέρει ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτο στα σκάφη της.

Πηγή: skai.gr

