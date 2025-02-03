Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η πρώτη εβδομάδα σας ωθεί να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας διευκολύνεστε σε συνεργασίες με τους άλλους γύρω σας. Οι μέρες θα παρουσιάσουν μια νευρικότητα, θα πρέπει να προσέξετε τις πράξεις και τη συμπεριφορά σας, να αποφύγετε να εκτεθείτε σε μια υπόσχεση που δεν μπορείτε να τηρήσετε, κυρίως αν αυτή αφορά χρήματα. Μην αδικείτε τους φίλους σας και μην περιμένετε θαύματα από ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να κάνουν. Αισθηματικά η κατάσταση δείχνει σημάδια βελτίωσης, το θέμα όμως είναι πόσο θα διαρκέσει αυτό. Επαγγελματικά το σκηνικό παραμένει το ίδιο.

Ταύρος

Από τις πρώτες μέρες του ο Φεβρουάριος δείχνει μια έμφαση στον επαγγελματικό τομέα. Κάποιες καθυστερήσεις αρχίζουν να υποχωρούν, κάποιες άλλες όμως θα κάνουν την εμφάνισή τους. Το οικονομικό χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό, ενώ οι διαπραγματεύσεις σε χρεωστικά υπόλοιπα που θέλετε να περιορίσετε, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η συναισθηματική σας ζωή τείνει να πάρει ένα καλύτερο δρόμο από την πλευρά της συμπεριφοράς των άλλων. Τόσο σε θέματα σπιτιού όσο και σε ζητήματα εργασίας θα πρέπει να μην είστε βιαστικοί σε κατάληξη συμπερασμάτων ή σε απογοήτευση.

Δίδυμοι

Ο Φεβρουάριος σας διευκολύνει να εκφραστείτε και να λογαριάσετε διάφορα που σας αφορούν. Ο Ερμής που είναι κυρίαρχος πλανήτης σας διανύει την τελευταία του εβδομάδα στον Υδροχόο και αυτό φέρνει μια ένταση στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Ωστόσο, ο μήνας αυτός προχωρώντας θα σας δώσει αρκετό ποσοστό βελτίωσης και καλύτερες εντυπώσεις στους τομείς που σας απασχολούν. Γενικότερα, η εποχή θέλει ρεαλισμό, ευελιξία και γρήγορη αναπροσαρμογή. Οι νεότεροι θα έχετε περισσότερο χρόνο να ασχοληθείτε με πράγματα που σας αρέσουν ή με ανθρώπους που σας απασχολούν.

Καρκίνος

Το ξεκίνημα του μήνα δίνει υπόσχεση, αλλά και αποδείξεις βελτίωσης των αισθηματικών και των συγγενικών σας σχέσεων. Ο πυρήνας όμως των δυσκολιών στον επαγγελματικό τομέα εξακολουθεί να είναι εύφλεκτος και ασυμβίβαστος. Οι αντιθέσεις είναι πολλές, εσείς όμως βρίσκεστε σε καλύτερη ψυχολογική διάθεση για να τα καταφέρετε. Προσοχή θα χρειαστεί στις καθοδηγήσεις σας και στις συζητήσεις γύρω από μεγάλα ζητήματα που σας απασχολούν. Στο μεταξύ θα χρειαστεί να κοπιάσετε για να βάλετε μια καλύτερη τάξη σε υποχρεώσεις τυπικές ή νομικές. Μην ξεχνάτε ότι ανήκετε στην ομάδα εκείνων που έχουν μεγάλο δρόμο να διανύσουν μέχρι να υποχωρήσει η ένταση ουσιαστικά.

Λέων

Αυτήν την εβδομάδα καλείστε να είστε συνετοί, αποφασιστικοί και προνοητικοί σε κάθε ενέργειά σας. Τα οικονομικά σας μπορεί να βελτιωθούν αν μειώσετε τα έξοδα σας και επιδιώξετε μια ενίσχυση από κάπου. Στις επαγγελματικές σας προοπτικές υπάρχουν καθυστερήσεις που οφείλονται βασικά σε έναν άνθρωπο που έχει αντιρρήσεις για την τακτική σας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχετε μια ευκαιρία για μια επιτυχημένη επένδυση ή μια σημαντική αλλαγή. Αισθηματικά κάτι θα ταράξει λίγο τα νερά, αλλά μην βιαστείτε να ενθουσιαστείτε και να αλλάξετε την ζωή σας, ιδιαίτερα αν δεν έχετε λόγους να θέλετε να διακινδυνεύσετε μια σίγουρη σχέση σας.

Παρθένος

Καλείστε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την εργασία σας και μερικοί για μια σχέση που μπορεί να επηρεάσει γενικότερα την ζωή σας. Είναι αλήθεια πως είστε λίγο πεσμένοι ψυχολογικά και νιώθετε έντονα την μοναξιά σας. Όμως γύρω σας υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και είναι έτοιμοι να σταθούν στο πλευρό σας. Πολλοί θα ζήσετε μια έντονη συναισθηματική περίοδο καθώς ένας άνθρωπος που σας ενδιαφέρει θα ξυπνήσει μέσα σας την ανάγκη για κάτι συναρπαστικό. Αν μια επαγγελματική εξέλιξη φαίνεται να καθυστέρει, έχετε υπομονή και επιμονή.

Ζυγός

Ευχάριστες είναι προοπτικές τις μέρες αυτές του Φεβρουαρίου τόσο για την επαγγελματική σας ζωή όσο και τις κοινωνικές σας σχέσεις. Υπάρχει πολλή κίνηση, πολλές εντυπώσεις και πολλή δουλειά σε καθημερινό επίπεδο. Θα πρέπει να κινηθείτε μεθοδικά και οργανωμένα και να αποφύγετε να διασπαστείτε σε θέματα που δεν παίζουν κύριο ρόλο στη ζωή σας. Στην εργασία σας οι ευθύνες και οι αντιξοότητες δεν υποχωρούν και στο καθημερινό σας πρόγραμμα χρειάζεται να αυτοσχεδιάζετε όταν χρειάζεστε μια διέξοδο. Φιλίες, κοινωνικές σχέσεις αλλά και ερωτικά κίνητρα σας βοηθούν ψυχολογικά και συχνά σας ανακουφίζουν.

Σκορπιός

Συμπαθητική η κατάσταση για εσάς με μόνη εξαίρεση την επιφόρτιση του συναισθηματικού σας κόσμου και την αύξηση των εξόδων σας. Οι μέρες θα κυλήσουν γρήγορα δοκιμάζοντας με κάθε τρόπο την αντοχή και την ανοχή σας. Οι εναλλαγές θα είναι χαρακτηριστικές μεταξύ επιτυχίας ή αποκτήματος και απώλειας ή αναβολής. Διατηρήστε την ψυχική σας ισορροπία και μην βιάζεστε να πάρετε επικριτική θέση απέναντι σε ανθρώπους και γεγονότα. Θα είναι θαύμα τώρα αν μπορέσετε να αποφύγετε να μην γίνετε θύμα συναισθηματικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης από τρίτους. Εμπόλεμη παραμένει η κατάσταση στο οικογενειακό περιβάλλον.

Τοξότης

Μέρες αναδιοργάνωσης των σχεδίων σας και προώθησης της δουλειάς σας θα είναι για τους περισσότερους από εσάς οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου. Υπερασπιστείτε τα συμφέροντα σας και μεθοδεύστε τις κινήσεις σας. Δεν φτάνουν μόνο οι φιλοδοξίες και οι ενθουσιασμοί αλλά χρειάζεται οργάνωση, υπομονή και πολλή δουλειά. Μην ξεχνάτε ακόμα ότι κάθε σχέδιο για την εφαρμογή του απαιτεί και σωστή συνεργασία. Για αυτό δείξτε στους άλλους την θετική και την υπεύθυνη πλευρά σας. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις αισθηματικές σας σχέσεις. Οικονομικά αποφύγετε έξοδα που δεν είναι αναγκαία.

Αιγόκερως

Ένταση, κούραση αλλά και σημαντικά αποτελέσματα διαφαίνονται στα επαγγελματικά σας. Αλλάζουν οι συνθήκες και σε αρκετές περιπτώσεις και ενισχύεται το θάρρος και η αισιοδοξία σας για το μέλλον. Στις σχέσεις σας συμβαίνουν κάποια καλά πράγματα και αυτό ενισχύει το ηθικό σας. Δείτε καθαρά την πραγματικές σας ανάγκες αλλά και τις ανάγκες των άλλων. Προσθέστε ψυχαγωγία στην ζωή σας και περισσότερη επιμονή στις επιδιώξεις. Οικονομικά ελιχθείτε για να φτάσετε στο σκοπό που έχετε βάλει.

Υδροχόος

Το ξεκίνημα του Φεβρουαρίου δεν είναι εύκολο, όμως πρέπει να μην εγκαταλείψετε τον αγώνα και να μην δείξετε αδράνεια καθώς ο Ερμής διατρέχει τις τελευταίες μοίρες του ζωδίου σας. Διατηρήστε αμείωτο το κέφι και την δημιουργικότητα σας γιατί ότι φαίνεται τώρα ανέφικτο, δυο μήνες αργότερα θα εξελιχθεί σε πραγματική ευκαιρία. Προσπαθήστε να μην δημιουργήσετε προστριβές στο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείστε και μην μετέχετε σε παρασκηνιακές ενέργειες ή συζητήσεις που ενορχηστρώνουν άλλοι. Αποφύγετε να δημιουργήσετε νέα έξοδα και μην δίνετε υποσχέσεις σε δικούς σας ανθρώπους που δεν θα μπορέσετε να τις τηρήσετε.

Ιχθύς

Το ξεκίνημα του Φεβρουαρίου σας βοηθά να βάλετε μια καλύτερη τάξη στα σχέδια και στα οικονομικά σας. Σημαντική περίοδος για τις προσωπικές και κοινωνικές σας σχέσεις ενώ νέες γνωριμίες που γίνονται τώρα δίνουν νόημα στη ζωή σας. Υποχωρούν λίγο οι καθυστερήσεις που παρατηρηθήκαν στις υποθέσεις τις προηγούμενες μέρες. Σε γενικότερες όμως γραμμές, συνεχίζονται οι αντιξοότητες της καθημερινότητας και συχνά βρίσκεστε αντιμέτωποι με αιφνίδιες αλλαγές ή και ταραχές. Προσέξτε πολύ το παρασκήνιο της εργασίας σας, αποφύγετε λάθος εκτιμήσεις στα αισθηματικά σας και μην κάνετε άσκοπα έξοδα. Γενικότερα, αποφύγετε ότι σας ταλαιπωρεί.

