Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι γνωρίζουν πώς να προκαλούν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, αυτή τη φορά το ζευγάρι είχε την τιμητική του στα Grammy, αφού η αστυνομία τους πέταξε έξω με τις κλοτσιές, αφού φαίνεται ότι πήγαν απρόσκλητοι. Βέβαια, αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται απόλυτα από τα ρεπορτάζ.

Η 30χρονη Bianca Censori εμφανίστηκε και πάλι γυμνή στο κόκκινο χαλί, προκαλώντας σοκ στο κοινό, αλλά και στους χρήστες των social media.

Η Bianca απέπνεε αυτοπεποίθηση καθώς κατευθυνόταν προς το χαλί, γράφει η «Daily Mail», ντυμένη με ένα γούνινο παλτό, πριν αποκαλύψει τη… γυμνή της αλήθεια. Κάτω από το διαφανές μίνι φόρεμα-καλσόν της δεν είχε φορέσει ούτε ίχνος εσωρούχου, βγάζοντας τα πάντα στη... φόρα.

Ο Kanye West και η Bianca Censori προσπάθησαν να αναπαραστήσουν το εξώφυλλο του άλμπουμ «Vultures» και όπως φαίνεται πέτυχαν τον σκοπό τους. Ωστόσο, μια άλλη πηγή δήλωσε στη «Daily Mail», ότι «έφυγαν με δική τους πρωτοβουλία» και η ακριβής αφήγηση παραμένει ασαφής. Οι γνώστες της μουσικής βιομηχανίας αναρωτιούνται επίσης αν η γρήγορη αποχώρηση του West οφείλεται στη διαμάχη του με την Taylor Swift.

Kanye West Vultures 1 white ski mask cover (best quality I could find) pic.twitter.com/NyK1r0s8DW — Ye (@edgar_102345) November 23, 2024

Πλέον ακολουθεί την 35χρονη Swift μόνο στο Instagram, 16 χρόνια μετά την έχθρα που ξέσπασε μεταξύ του ζευγαριού όταν εκείνος εισέβαλε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα VMAs.

Kanye West and naked Bianca Censori kicked out of Grammy Awards 2025 after turning up uninvited https://t.co/84ezeZpJEW pic.twitter.com/qdIqhmUJWy — Mail+ (@DailyMailUK) February 3, 2025

Οι θαυμαστές του ζευγαριού χαρακτήρισαν την εμφάνιση της Censori «ενοχλητική». Κάποιος χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος είναι πολύ καλός: Η Bianca Censori πρέπει να σωθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι πραγματικά ενοχλητικό». Ένας άλλος συμπλήρωσε: «Είναι σοκαριστικό αλλά και τόσο λυπηρό. Αυτός ο άνθρωπος της έχει κάνει πλύση εγκεφάλου».

Breaking : @kanyewest Was not invited to the #Grammys Was escorted out after walking red carpet with his naked muse. pic.twitter.com/VdOTyVmCqS — Mama B (@BWasenda) February 3, 2025

