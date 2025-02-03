Στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy 2025 βρέθηκαν αρκετοί διάσημοι και ανάμεσά τους και η Πάρις Χίλτον, η οποία έκανε μια αποκαλυπτική εμφάνιση.

Η «χρυσή κληρονόμος» εμφανίστηκε στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της και επιχειρηματία, Κάρτερ Ριμ. Αργότερα, το ζευγάρι βρέθηκε στο πάρτι που διοργάνωσε ο μουσικός παραγωγός Clive Davis.

Paris Hilton has arrived to the Clive Davis Pre #Grammy Gala pic.twitter.com/CJKfSwIFWP — The Hollywood Reporter (@THR) February 2, 2025

Μάλιστα, η Πάρις Χίλτον επέλεξε να κάνει μια σέξι εμφάνιση, φορώντας ένα στενό μαύρο φόρεμα, το οποίο ήταν διαφανές, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένο το σώμα της. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το φόρεμα διαγραφόταν το μαύρο της εσώρουχο, ενώ η ξανθιά «Barbie» ξέχασε τον στηθόδεσμό της στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

