Βασίλης Μπισμπίκης: Χόρεψε ξανά ζεϊμπέκικο κι έγινε «viral» - Ίδιος ο Νουρέγιεφ… (video)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στις πίστες, όχι φυσικά ως τραγουδιστής αλλά ως χορευτής ζεϊμπέκικου. Ο γνωστός ηθοποιός εθεάθη να διασκεδάζει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή με τον Αντώνη Ρέμο, όμως στο άκουσμα του τραγουδιού της αγαπημένης του, το «Αδιέξοδο» δεν δίστασε να ανέβει στην πίστα και να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο, όπως έχει κάνει αρκετές φορές και κατά το παρελθόν.
Βίντεο που τον δείχνουν να χορεύει έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ ο χορός έκλεισε με τον Βασίλη Μπισμπίκη να γονατίζει μπροστά στην τραγουδίστρια και οι δυο τους να ανταλλάζουν ένα τρυφερό φιλί. «Δεν χορεύουν μόνο πρίγκιπες εδώ, χορεύουν και αλήτες. Ωραίοι αλήτες», ακούγεται να λέει ο Αντώνης Ρέμος στο τέλος του βίντεο.
Το ζεϊμπέκικο του ηθοποιού έγινε μέσα σε λίγες ώρες «viral» στο TikTok, με πολλούς χρήστες να κάνουν για λόγο για... «μπαλέτο Μπολσόι, ενώ κάποια άλλοι ανέφεραν ότι ο χορός του έμοιαζε με τη «Λίμνη των Κύκνων» σε κακή εκτέλεση.
Ήμουν τόσο χάλια ψυχολογικά μέχρι που είδα το χθεσινό ζεϊμπέκικο του Μπισμπικη και γέλασε το χειλάκι μου. Να σαι καλά ρε Βασίλη και να χορεύεις. pic.twitter.com/xo2267TUTT— Ράνια (@ranitsa_) February 2, 2025
*με φωνή Αλέξη Κωστάλα*— Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) February 2, 2025
Μπαλσόι μπαλέ ακάντεμι, Παρασκευή και Σάββατο στο Νοξ #μπισμπικης pic.twitter.com/zkjFIBim6d
