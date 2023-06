Kanye West: Φωτογράφος κατέθεσε αγωγή εναντίον του

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, δισκογραφικός παραγωγός, επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας, Kanye West ή Ye, είναι αντιμέτωπος με μια ακόμη αγωγή.

Το νέο νομικό ζήτημα που προστίθεται σε μία μακρά λίστα κατηγοριών σε βάρος του κίνησε η φωτογράφος Μικαέλα Έφορντ, επειδή ο Kanye West χρησιμοποίησε, όπως υποστηρίζει, φωτογραφία της χωρίς την άδειά της.

Ο ράπερ κοινοποίησε φωτογραφία της συντάκτριας της Vogue, Γκαμπριέλα Καρέφα - Τζόνσον από τον φωτογραφικό φακό της Μικαέλα Έφορντ σε διαμάχη μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Kanye West mocks fashion editor Gabriella Karefa-Johnson after she criticized him for wearing a ‘White Lives Matter’ shirt alongside Candace Owens. pic.twitter.com/NNHFHxeZwg