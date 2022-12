Ο Kanye West είναι και κακοπληρωτής – Κάνουν έξωση στην εταιρεία του στο Λος Άντζελες

Τα προβλήματα συνεχίζονται για τον Κάνιε Γουέστ. Τώρα είναι η εταιρεία του, Yeezy, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, καθώς πρόκειται να της κάνουν έξωση από τα γραφεία της στο Λος Άντζελες επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Nation», ο Κάνιε χρωστάει ενοίκιο δύο μηνών ύψους 63.254 δολαρίων.

Η CT Calabasas, στην οποία ανήκει το κτίριο, ζήτησε από τον διάσημο ράπερ να πληρώσει τον λογαριασμό στο ακέραιο μέσα σε 72 ώρες από την ειδοποίηση, αλλιώς θα αντιμετωπίσει έξωση.

«Εντός τριών ημερών από την επίδοση αυτής της ειδοποίησης, θα πρέπει να πληρώσετε το ποσό του εν λόγω ενοικίου στο ακέραιο ή να αδειάσετε το εν λόγω κτίριο», έγραφε η ειδοποίηση έξωσης.

«Εάν δεν πληρώσετε ή δεν εγκαταλείψετε τον χώρο, θα κινηθεί εναντίον σας νομική διαδικασία. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, με την παρούσα ειδοποίηση, ο εκμισθωτής επιλέγει να κηρύξει την εν λόγω μίσθωση έκπτωτη εάν το μίσθωμα δεν καταβληθεί πλήρως εντός τριών (3) ημερών».

Ο Κάνιε Γουέστ πλήρωνε ενοίκιο στην εν λόγω τοποθεσία από το 2015, όταν η εταιρεία του ήταν γνωστή ως West Brands Fashion. Η αρχική μίσθωση ήταν 31.477 δολάρια τον μήνα.

Εκτός από την έξωση, διάφορα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η εταιρεία του Κάνιε είναι ένα χάος. «Χάος και ένα τοξικό και καταχρηστικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι μια εταιρεία που κάνει συνεχώς απολύσεις, τακτικές εκφοβισμού και ταπείνωσης και ένα περιβάλλον που μοιάζει με αίρεση, όπου ευδοκιμεί η συκοφαντία», γράφουν χαρακτηριστικά.

