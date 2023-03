Justin Bieber: Συνταξιούχος στα 29 του – Πήρε 200 εκατ. δολάρια από την πώληση του μουσικού του καταλόγου και όπου φύγει… φύγει

Ο πρίγκιπας της ποπ, Τζάστιν Μπίμπερ, είναι έτοιμος να πάρει τα λεφτά του και να βγει στη σύνταξη σε ηλικία μόλις 29 ετών, σύμφωνα με το «Radar».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος τραγουδιστής πήρε 200 εκατ. δολάρια μετά την πώληση του μουσικού του καταλόγου και πλέον σκέφτεται σοβαρά να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας μαζί με την 26χρονη σύζυγό του, Hailey Bieber.

«Ο Τζάστιν δεν αισθάνεται καλά με τον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και η διασημότητά του τον κουράζει πολύ», αποκάλυψε φίλος του.

«Ακόμα και ο ψυχολόγος του τον συμβουλεύει ότι αν αυτό τον κάνει δυστυχισμένο, θα πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση και να το αφήσει στην άκρη», εξήγησε ο φίλος του τραγουδιστή.

Pop prince Justin Bieber is ready to take the money and run into retirement at age 29. https://t.co/v44fFaVMOx