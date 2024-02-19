Αυτός είναι ο λόγος που τα ζευγάρια σταματούν να κάνουν σεξ

Η έλλειψη ερωτικής ζωής ανάμεσα στα ζευγάρια μπορεί να έχει πολλές αιτίες. Οι ατελείωτες υποχρεώσεις που τρέχουν, η απώλεια πάθους, κάποιο πρόβλημα υγείας και διάφορα άλλα. Πολλές φορές, η καθημερινότητα παρασέρνει τους ανθρώπους και μέχρι να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα μπορεί να περάσει καιρός. Όταν τελικά καταλάβουν ότι έχουν απομακρυνθεί, μπορεί να νιώσουν ότι είναι αργά πια για να σώσουν την ερωτική τους ζωή.

Κι όμως, αυτό δεν είναι αλήθεια, επισημαίνουν οι θεραπευτές, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι ένας είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο τα ζευγάρια σταματούν να κάνουν σεξ, ενώ δίνουν και συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Προλαμβάνοντας την κύρια αιτία που «φρενάρει» τη σεξουαλική ζωή, μπορείς να εξασφαλίσεις έντονες ερωτικές εμπειρίες με το ταίρι σου για πολλά χρόνια.

Σε πολλές περιπτώσεις, μια αποσύνδεση στην κρεβατοκάμαρα μαρτυρά μια γενικότερη αποσύνδεση μέσα στη σχέση.

«Δεν είναι λόγω έλλειψης σωματικής επιθυμίας ή ότι ένας άνθρωπος δεν βρίσκει πια το ταίρι του ελκυστικό ή ακόμη ότι διέπεται από την επιθυμία να κάνει σεξ με άλλο άτομο», λέει ο ψυχολόγος David Tzall στο bestlifeonline.com. «Όλα αυτά σίγουρα μπορούν να συμβούν, αλλά η βασική αιτία είναι ότι δεν αισθάνεσαι πλέον ασφάλεια, άνεση ή σύνδεση με το ταίρι σου».

Αν υπάρχει συναισθηματική ανασφάλεια στο ζευγάρι, είναι λογικό πως δεν μπορεί να υπάρξει μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.

Η συναισθηματική απόσταση χτίζεται με την πάροδο του χρόνου

Μια συναισθηματική αποσύνδεση δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά. Αν παρατηρείς την εξέλιξη της σχέσης σου, μπορείς να την διακρίνεις πριν κλιμακωθεί και εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Tzall, η συναισθηματική απόσταση εμφανίζεται συχνά σε ζευγάρια που δεν επικοινωνούν καλά.

«Οι πληγές που δημιουργούνται εξελίσσονται σε αγανάκτηση», εξηγεί. «Το ζευγάρι μιλάει όλο και λιγότερο και δεν μοιράζεται τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του, συναισθηματικά, διανοητικά και σωματικά».

Μερικές φορές, ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη σχέση αδυνατούν να εντοπίσουν το πρόβλημα. «Συνήθως αγνοούν τις αιτίες και καταλήγουν να κατηγορούν είτε τον εαυτό τους ή το άλλο άτομο για το πρόβλημα. Αν ρίξεις την ευθύνη στο ταίρι σου, μπορεί να δημιουργήσεις μια ρήξη, διακινδυνεύοντας να επέλθει και ο χωρισμός. Το κλίμα αυτό το μόνο που κάνει είναι να μεγαλώνει την απόσταση μεταξύ του ζευγαριού».

Με τα προβλήματα επικοινωνίας να έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ακόμη κι αν το ζευγάρι έχει σεξουαλική ζωή, είναι πιθανό να μην είναι τόσο ικανοποιητική όσο παλιότερα.

Άλλες ευθύνες μπορεί να επιδεινώσουν τη συναισθηματική απόσταση

Ενώ η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί να προκαλέσει ρωγμές που οδηγούν σε συναισθηματική απόσταση, άλλοι παράγοντες συμβάλλουν επίσης.

«Τα περισσότερα από τα ζευγάρια που έχω συναντήσει να παραπονιούνται ότι δεν κάνουν σεξ τόσο συχνά ή καθόλου φαίνεται να έχουν αφοσιωθεί σε άλλες υποχρεώσεις, όπως η ανατροφή των παιδιών, η καριέρα και οι ασθένειες, ψυχικές και σωματικές», λέει η Natalie Jimenez, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας. «Η απόσπαση της προσοχής, η οποία μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά, γίνεται πιο διάχυτη αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και οδηγεί σε συναισθηματική και σωματική αποσύνδεση, καθιστώντας πιο δύσκολη τη σεξουαλική επαφή».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, που τείνουν να χρειάζονται μια συναισθηματική σύνδεση για να είναι σεξουαλικές, εξηγεί η Jimenez.

Η σαφής επικοινωνία μπορεί να μειώσει το χάσμα

Αυτή η σεξουαλική απόσταση δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα.

«Η καλύτερη συμβουλή θα ήταν να μιλήσει το ζευγάρι ανοιχτά για αυτό», λέει ο Tzall. «Μερικοί μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό επιδεινώνει το θέμα, αλλά μόνο αν το φέρουμε στο φως, μπορεί να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί σωστά».

Εάν η συζήτηση του θέματος σας προκαλεί νευρικότητα, ζητήστε τη βοήθεια ενός συμβούλου ζευγαριών. «Το ζευγάρι θα μάθει πώς να ακούει και να μιλά ο ένας στον άλλο με σκόπιμο τρόπο, χωρίς να αντιδρά ή να παίρνει προσωπικά σχόλια ή συμπεριφορές», λέει ο Tzall. «Όταν η επικοινωνία είναι κακή μεταξύ του ζευγαριού, συνήθως δεν οφείλεται σε έλλειψη ποσότητας, όσο στην ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο σύντροφοι δεν ακούνε ουσιαστικά ο ένας τις επιθυμίες και τις ανάγκες του άλλου».

