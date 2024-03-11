Ελάχιστα ήταν τα… παρατράγουδα και οι γκάφες φέτος στα Οσκαρ. Λάμψη, συγκίνηση αλλα και γέλιο μονοπώλησαν την χθεσινη βραδιά που κρίθηκε επιτυχημένη.

Βέβαια, υπήρξαν και «πολιτικές αναφορές» - όπως η παρουσία της φυλής των ιθαγενών Osage, με αφορμή την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε Killers of the Flower «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού»), η οποία δεν κέρδισε κανένα βραβείο, αν και ήταν υποψήφια σε 10 κατηγορίες.

Επίσης, κατά την διάρκεια της βραδιάς κάποιοι από τους παρευρισκομένους φορούσαν μία κόκκινη κονκάρδα η οποία συμβολίζει το αίτημα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ωστόσο, αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν η «κόντρα» του φετινού οικοδεσπότη, Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Λίγο πριν κλείσει την τελετή, ο Κίμελ διάβασε μία δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Κίμελ είναι ο χειρότερος οσκαρικός οικοδεσπότης , η τελετή είναι βαρετή και τα βραβεία άδικα.

«Πρόεδρε Τραμπ, σε ευχαριστώ που μας παρακολουθείς όμως... δεν είναι ώρα να πας φυλακή;» είπε ο Κίμελ και η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια και τον καταχειροκρότησε.

