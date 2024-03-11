Λογαριασμός
«Πρόεδρε Τραμπ, δεν είναι ώρα να πας φυλακή;» - Η ατάκα του οικοδεσπότη των Οσκαρ  

Οι «πολιτικές αναφορές» στα χθεσινά βραβεία 

Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel)

Ελάχιστα  ήταν τα… παρατράγουδα και οι γκάφες φέτος στα Οσκαρ. Λάμψη, συγκίνηση αλλα και γέλιο μονοπώλησαν την χθεσινη βραδιά που κρίθηκε επιτυχημένη. 

Βέβαια, υπήρξαν και «πολιτικές αναφορές» - όπως η παρουσία της φυλής των ιθαγενών Osage, με αφορμή την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε Killers of the Flower «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού»), η οποία δεν κέρδισε κανένα βραβείο, αν και ήταν υποψήφια σε 10 κατηγορίες. 

Επίσης, κατά την διάρκεια της βραδιάς κάποιοι από τους παρευρισκομένους φορούσαν μία κόκκινη κονκάρδα η οποία συμβολίζει το αίτημα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ωστόσο, αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν η «κόντρα» του φετινού οικοδεσπότη, Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), με τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Λίγο πριν κλείσει την τελετή, ο Κίμελ διάβασε μία δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Κίμελ είναι ο χειρότερος οσκαρικός οικοδεσπότης , η τελετή είναι βαρετή και τα βραβεία άδικα.

«Πρόεδρε Τραμπ, σε ευχαριστώ που μας παρακολουθείς όμως... δεν είναι ώρα να πας φυλακή;» είπε ο Κίμελ και η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια και τον καταχειροκρότησε. 

Πηγή: skai.gr

