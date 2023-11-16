Από την αρχή της καριέρας του στα Φιλαράκια, μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 – μόλις 4 μήνες πριν βρεθεί νεκρός στα 54 χρόνια του - ο Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) αποδείχτηκε «ταλέντο» στο real estate.

Ο αγαπημένος «Τσάντλερ Μπινγκ» επένδυσε μέσα στα χρόνια τα χρήματά του σε πολυτελείς κατοικίες – διαμερίσματα αλλά και επαύλεις – σε γειτονιές διασήμων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ακίνητα στη συνέχεια «χρυσοπουλούσε».

Ενδεικτικά, στο τελευταίο του σπίτι, στο οποίο βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου του 2023, στο Pacific Palisades, είχε γείτονες τον Μπεν Άφλεκ, τον Τομ Χανκς, τη Νικόλ Κίντμαν και το άλλο «φιλαράκι» του, τον Ματ Λε Μπλανκ (ή Τζόι Τριμπιάνι).

Η έπαυλη όπου βρεθηκε νεκρός ο Μάθιου Πέρι στο Pacific Palisades

Ο Μάθιου Πέρι μέσα σε 28 χρόνια είχε αγοράσει 11 πολυτελή ακίνητα , από τα οποία κράτησε μόνο 3 - το τελευταίο μάλιστα σπίτι του δεν πρόλαβε καν να το ζήσει.

- Το 1995, έναν μόλις χρόνο μετά την εμφάνισή του στα «Φιλαράκια», απέκτησε το πρώτο του σπίτι, δύο υπνοδωματίων, στο αστικό συγκρότημα Hollywood Hill Mansions στο Λος Άντζελες. Το πούλησε το 2001 για 839.000 δολάρια.

- Το 1999 , πριν πουλήσει το πρώτο του σπίτι, αγόρασε μία έπαυλη του 1979 στο Μπέβερλι Χιλς, για 3,3 εκατ. δολάρια. Την πούλησε το 2005 για 6,1 εκατ. δολάρια.

- Το 2005 αγόρασε ένα ονειρεμένο, πολυτελές beach house με γυάλινους τοίχους, στο Μαλιμπού, με θέα στον ωκεανό, για 6,5 εκατ. δολάρια. Ο Πέρι μετέτρεψε αυτόν τον επίγειο παράδεισο σε κέντρο αποτοξίνωσης και ψυχικής ανάτασης για όλους όσους «υπέφεραν» από τους δικούς του εθισμούς.

Το Perry House λειτουργούσε έως το 2015. Μετά, ο ηθοποιός το πούλησε για 12,5 εκατ. δολάρια.

- Την ίδια χρονιά που αγόρασε το σπίτι στο Μαλιμπού, το 2005, ο Πέρι αγόρασε ένα γωνιακό διαμέρισμα στο κτίριο των Sierra Towers στο Λος Αντελες, που προηγουμένως ανήκε στον Sir Elton John.

.

Το πολυτελές ακίνητο βρισκόταν στο δυτικό Χόλιγουντ και το αγόρασε για 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Το πούλησε το 2011 για 3 εκατ. δολάρια.

- Το 2006 αγόρασε μια πολυτελής έπαυλη, ξανά με γυάλινους τοίχους στο Sunset Strip, μια διάσημη και ιστορική γειτονιά στο Χόλιγουντ που περιβάλλεται από θρυλικά μπαρ και αξιοθέατα.

Ο Πέρι αγόρασε το ακίνητο για 1,7 εκατομμύρια δολάρια και το πούλησε το 2014 για 5,695 εκατομμύρια δολάρια.

- Το 2008 αγόρασε άλλη μία έπαυλη στο Carman Crest Drive του Λος Αντζελες, για 4,475 εκατομμύρια δολάρια. Όπως με όλα τα σπίτια του Πέρι, και αυτό ήταν κομψό και μοντέρνο με… γυάλινους τοίχους στο σαλόνι.

Η έπαυλη ήταν για χρόνια η κύρια κατοικία του ηθοποιού, ώσπου την πούλησε το 2013 για 4,68 εκατ. δολάρια.

-Το 2011 αγόρασε άλλο ένα «γυάλινο» σπίτι στους λόφους του Χόλυγουντ για 8.5 εκατομμύρια δολάρια με τεράστια πισίνα υπεχρείλισης και υπέροχη θέα στην πόλη. Δεν το πούλησε ποτέ.

- Την ίδια χρονιά (2011) αγόρασε και ένα τεράστιο και υπερπολυτελές παραθαλάσσιο σπίτι ξανά στο Μαλιμπού, για 12 εκατομμύρια δολάρια. Το πούλησε το 2020 για 14.95 εκατ, δολάρια.

- Το 2017 ο Πέρι αγόρασε την πιο ακριβό ακίνητο μέχρι εκείνη την στιγμή – ένα ρετιρέ 3.000 τμ στο Λος Άντζελες - για 20 εκατομμύρια δολάρια, που το ονόμασε Mansion in the Sky.

Το πούλησε το 2019 για 35 εκατ. δολάρια.

- Το 2020, και ενώ ήδη είχε στην κατοχή το σπίτι στο Μαλιμπού και το ρετιρέ στο Λος Αντζελες- αγόρασε την έπαυλη όπου βρέθηκε νεκρός, στο Pacific Palisades του Λος Άντζελες γαι 6 εκατ. δολάρια.

- Τον Ιούνιο του 2023, 4 μήνες πριν πεθάνει, ο Μάθιου Πέρι αγόρασε το τελευταίο του σπίτι - μια εκπληκτική έπαυλη του '60 στους λόφους του Χόλυγουντ , για 5.25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόλαβε να τη χαρεί.

