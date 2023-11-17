Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Ταύρος

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε τη σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν την τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στη ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και τη φυσική σας κατάσταση.

Δίδυμοι

Μετά από κάποιες δύσκολες μέρες οι ατμόσφαιρα φαίνεται να καθαρίζει και η ζωή να επανέρχεται σε ομαλούς ρυθμούς για σας. Η επικοινωνία είναι η λέξη-κλειδί για σήμερα! Επικοινωνήστε την αγάπη σας στα δικά σας πρόσωπα ή κάντε την κριτική σας με λίγο πιο ήπιο από ότι συνήθως τρόπο.

Καρκίνος

Κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αντιρρήσεις που θα σας προβάλλουν, θα σας γεμίσουν με άγχος και εκνευρισμό. Μην κολλάτε στην λεπτομέρεια, αλλά δείτε και την θέση του άλλου. Το φιλάνθρωπο πνεύμα ωστόσο ξυπνάει μέσα σας σήμερα! Δείξτε την αγάπη σας και την έμπρακτη στήριξη σας στους λιγότερο τυχερούς της ζωής.

Λέων

Σας ταλαιπωρεί μια ηττοπάθεια και ένας πεσιμισμός που δεν σας αφήνει να κάνετε τα επόμενα σας βήματα ούτε σε προσωπικό, ούτε και σε επαγγελματικό επίπεδο. Καιρός να ξεφύγετε από τον φαύλο κύκλο και να χαράξετε νέα πορεία. Κάποιες μέρες νοιώθετε έντονη απογοήτευση και κούραση με τις συνεχείς προσπάθειες σας. Σήμερα όμως θα πρέπει να αφήσετε τα αρνητικά συναισθήματα στην άκρη και να κοινωνικοποιηθείτε!

Παρθένος

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Ζυγός

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Σκορπιός

Είναι μια μέρα που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί για σας. Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανωτέρους σας αυτό που οραματίζεστε για την καριέρα σας και να εισακουστείτε, αρκεί τα επιχειρήματα σας να είναι καλά μελετημένα και να έχετε θετική ενέργεια. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο, να μην δείξετε εμπιστοσύνη σε άτομα που κάθε άλλο παρά έμπιστα είναι και το καλό σας θέλουν. Φυλάξτε να νώτα σας…

Τοξότης

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Αιγόκερως

Είναι μια ήρεμη μέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ιδανική για να απολαύσετε όμορφες στιγμές, μόνοι σας ή με παρέα. Χαίρεστε με το παραμικρό και η αισιοδοξία και η καλή σας διάθεση συμπαρασύρει και τους γύρω σας. Μην παραμελείτε ωστόσο τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις.

Υδροχόος

Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Ιχθείς

Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας.

