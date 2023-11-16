Φτιάξτε το διαμέρισμά σας όπως η Meg Ryan στην ταινία «You’ve Got Mail»

Όταν σκεφτόμαστε τη Νέα Υόρκη, ίσως, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είναι το «Sex and the City». Είναι αλήθεια πως αυτή η σειρά ύμνησε όσο καμία άλλη τη μητρόπολη του κόσμου. Δεν είναι, όμως, η μοναδική. Ανάμεσα στις πολλές παραγωγές που αξιοποίησαν το εντυπωσιακό σκηνικό της πόλης για να αφηγηθούν τις ιστορίες τους είναι και το «You’ve Got Mail».

Η υπόθεση της κλασσικής ταινίας της Nora Ephron εκτυλίσσεται στη φθινοπωρινή Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ‘90 και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, ιδιοκτήτριας ενός παιδικού βιβλιοπωλείου, που ερωτεύεται τον Joe, με τον οποίο επικοινωνεί διαδικτυακά. Ένα από τα στοιχεία, που σκόπιμα έφερε στην ταινία η σκηνοθέτις, είναι η ανάδειξη της μεγαλούπολης αυτή την εποχή του χρόνου. Πράγματι, η Ephron έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια -όχι ότι χρειάζεται και πολλή- να ρομαντικοποιήσει τη φθινοπωρινή Νέα Υόρκη, κάνοντάς μας να θέλουμε να πάρουμε το πρώτο αεροπλάνο και να τρέξουμε στην πόλη όπου οι αποχρώσεις του καφέ, ο δροσερός καιρός και οι κολοκύθες που κοσμούν κάθε βιτρίνα δημιουργούν ένα πραγματικά μοναδικό σκηνικό.

Η ταινία, όμως, αναδεικνύει -ίσως άθελά της- και κάτι ακόμη: Ένα trend εσωτερικής διακόσμησης μέσα από το άνετο και γοητευτικό διαμέρισμα της πρωταγωνίστριας Kathleen Kelly. Και μιας και το φθινόπωρο είναι η εποχή που μας κάνει να αναζητάμε τις αλλαγές και να θέτουμε νέους στόχους, μπορούμε να αντλήσουμε λίγη έμπνευση από το χώρο αυτό, για να δώσουμε μια νότα ανανέωσης στο χώρο μας, τώρα που ο καιρός κρυώνει και περνάμε περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι:

Γέμισε μερικά λευκά ράφια με τα αγαπημένα σου βιβλία

Όντας ιδιοκτήτρια ενός βιβλιοπωλείου, η Kathleen είναι προφανώς μανιώδης αναγνώστρια. Το σαλόνι της είναι γεμάτο με ράφια που φιλοξενούν όλα τα αγαπημένα της μυθιστορήματα, καθιστώντας το βασικό μέρος της αισθητικής του. Τοποθέτησε κι εσύ μερικά ράφια σε διαφορετικά ύψη και σημεία του σαλονιού και στόλισέ τα με πολύχρωμα βιβλία.

Πρόσθεσε μια νότα εξοχικής κατοικίας τοποθετώντας μια ψάθινη καρέκλα στο σαλόνι

Οι ψάθινες καρέκλες δεν είναι κατάλληλες μόνο για την μπροστινή βεράντα. Η Kathleen έχει μία τοποθετημένη σε περίοπτη θέση στο σαλόνι της, χαρίζοντας μια γοητευτική πινελιά στο χώρο της (η ηρωίδα ήταν ξεκάθαρα δεκαετίες μπροστά από την τάση του cottagecore). Δε θα δυσκολευτείς να βρεις ένα τέτοιο έπιπλο. Σίγουρα θα υπάρχει σε μαγαζιά με vintage κομμάτια και παλαιοπωλεία, αλλά και σε διαδικτυακά μαγαζιά.

Κάνε το υπνοδωμάτιό σου πιο γοητευτικό με ένα ριγέ κεφαλάρι

Το υπνοδωμάτιο και ειδικά το κρεβάτι αποτελούν κυρίαρχα μέρη ενός σπιτιού που προσφέρει άνεση και σωματική και νοητική χαλάρωση. Η Kathleen φαίνεται να το ήξερε αυτό, αν κρίνουμε από το πόσο άνετο μοιάζει να είναι το κρεβάτι της, με το «στρουμπουλό» πάπλωμα και τον σωρό από μαξιλάρια που κοσμούν το χώρο όπου η ίδια επιλέγει να «κρύβεται» μετά από μια αγχωτική ημέρα. Ολόκληρη η κρεβατοκάμαρα ξεχωρίζει, όμως ένα σημείο που τραβά ιδιαίτερα τα βλέμματα είναι το αξιολάτρευτο ριγέ κεφαλάρι του κρεβατιού. Οι ρίγες είναι ένα καλά δοκιμασμένο και διαχρονικό μοτίβο, που όλα δείχνουν ότι δεν θα ξεπεραστεί ποτέ και θα βρίσκεται πάντοτε στη μόδα.

Χρησιμοποίησε ένα κλασικό ξύλινο μπαούλο για αποθηκευτικό χώρο

Κάθε ένοικος ενός μικρού χώρου κατανοεί τη σημασία της ιεράρχησης των επίπλων που εξυπηρετούν πολλαπλές λειτουργίες. Η Kathleen αναδεικνύει τέλεια αυτή την ανάγκη μέσα από τη χρήση ξύλινων vintage κομοδίνων στην κρεβατοκάμαρα, αλλά και ξύλινων μπαούλων ως αποθηκευτικών χώρων. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα κομμάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα της εσωτερικής διακόσμησης, ενώ είναι από τα λίγα έπιπλα που μοιάζουν να ομορφαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Θα τα βρεις παντού, μπορείς να τα τοποθετήσεις σχεδόν οπουδήποτε και να τα χρησιμοποιήσεις με πολλούς τρόπους.

Επίλεξε ένα ξύλινο τραπέζι ως το έπιπλο του γραφείου σου

Αντί για ένα παραδοσιακό γραφείο με συρτάρια, γιατί να μην μετατρέψεις ένα ξύλινο τραπέζι με vintage όψη σε σταθμό εργασίας; Η Kathleen συχνά πληκτρολογεί στον Joe ενώ κάθεται σε ένα μεγάλο έπιπλο που μοιάζει με τραπέζι φαγητού. Είναι πάντα ωραίο να έχεις χώρο να απλώσεις τα πράγματά σου όταν εργάζεσαι από το σπίτι, καθιστώντας ένα τραπέζι αυτού του μεγέθους τη βέλτιστη επιλογή. Ακόμα κι αν το διαμέρισμά σου είναι μικρό, μπορείς να προσθέσεις ένα κομμάτι σαν κι αυτό και να το αξιοποιήσεις με διαφορετικούς τρόπους: Γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας και τραπεζαρία τις ώρες των γευμάτων.

Κρέμασε μερικά πιάτα στον τοίχο ως διακοσμητικό

Ίσως αυτό το στυλ διακόσμησης θυμίζει λίγο τα σπίτια των γιαγιάδων μας στα χωριά. Μπορεί, όμως, να δώσει μια νότα ρομαντισμού και vintage ύφους σε μια μονότονη, λευκή κουζίνα. Φυσικά, θα πρέπει τα πιάτα που θα επιλέξεις να έχουν κάποιο εικαστικό ενδιαφέρον. Και να μην έχεις, όμως, δεν πειράζει. Μπορείς να βρεις παντού πολύχρωμα πιάτα με ενδιαφέροντα σχέδια και μοτίβα σε εξαιρετικές τιμές. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξεις ποιος τοίχος θα διακοσμηθεί ως γκαλερί με πιάτα σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Σημασία έχει το αποτέλεσμα να σε ευχαριστεί και να σε δικαιώνει.

Δώσε απαλό φωτισμό στο υπνοδωμάτιο με πολλές λάμπες

Αντί να έχει απλώς μια κεντρική λάμπα, που μπορεί να μετατρέψει σε μέρα την πιο σκοτεινή νύχτα, η Kathleen έχει επιλέξει να περιβάλλεται από άφθονα φωτιστικά, που χαρακτηρίζονται από μαλακό φωτισμό, χαρίζοντας μια ζεστή ατμόσφαιρα, ειδικά στην κρεβατοκάμαρα, που αποτελεί τον σταθμό της ξεκούρασής της. Δοκίμασε να αλλάξεις τις κεντρικές λάμπες με το «σκληρό» φως με περιφερειακά φωτιστικά σε πιο απαλές αποχρώσεις και θα δεις το χώρο σου να αλλάζει εντελώς όψη και να σου παρέχει τη χαλαρωτική ατμόσφαιρα που τόσο έχεις ανάγκη.

Χάρισε μια φλοράλ διάθεση επιλέγοντας έναν λουλουδάτο καναπέ

Η Kathleen δεν φοβήθηκε να αξιοποιήσει το floral prints και ίσως είναι ώρα να το τολμήσεις κι εσύ! Τα τελευταία χρόνια, οι φλοράλ καναπέδες έχουν επιστρέψει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, χάρη στη δημοτικότητα όλων των grandmillennial αντικειμένων. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις καναπέ για να ακολουθήσεις την τάση, μιας και κάτι τέτοιο απαιτεί ένα σεβαστό έξοδο. Μπορείς απλώς να προσθέσεις ένα ανάλογο κάλυμμα, κάνοντας τον καναπέ, αλλά και ολόκληρο το σαλόνι σου να δείχνει εντελώς διαφορετικό και ανανεωμένο!

